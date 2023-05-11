Мадрид, 11 мая, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Североатлантический альянс завершает работу над развитием стратегии крупнейшей реорганизации, начиная со времен холодной войны. Об этом сообщило испанское издание El Pais со ссылкой на источники в НАТО, участвующие в разработке стратегии.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Согласно опубликованным данным, это необходимо на фоне «российской угрозы».

«При сценарии открытого конфликта России с Украиной, когда Кремль не перестаёт угрожать Западу, НАТО завершает реформу общей стратегии противостояния российской угрозе и терроризму», — говорится в материале.

Испанское издание отмечает, что архитектура безопасности, разработанная для новой геополитической реальности и ускоренная событиями на Украине, представляет собой «величайшую реорганизацию со времен холодной войны».

Уточняется, что реформа военных методов с анализом угроз, которые якобы исходят от Москвы, а также ответы на эти сценарии, описывается почти на 4 тыс. страниц. Ожидается, что новый план будет одобрен на встрече глав государств и правительств союзников по Североатлантическому альянсу, которая состоится в Вильнюсе в июле 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нельзя недооценивать силы Российской Федерации в ходе специальной военной операции на территории Украины, поскольку Вооружённые силы РФ смогли создать оборонные рубежи для отражения «планируемого контрнаступления» ВСУ.

При этом ранее генсек НАТО отметил, что Москва не стремится к полномасштабной конфронтации со странами — членами НАТО. По его словам, Россия проводит «гибридные и тайные операции».