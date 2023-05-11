Суд в ЛНР приговорил украинского военного к 18 годам колонии за установку мины-растяжки в жилом доме

Луганск, , 14:11 — REGNUM Украинский разведчик-сапёр Сергей Гавриш приговорён к 18 годам лишения свободы за установку мины-растяжки в жилом доме в Северодонецке. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Задержанный украинский разведчик-сапёр Сергей Гавриш Кадр из видео Следком

Такое решение принял Верховный суд ЛНР, признав доказательства, собранные СК РФ, достаточными для вынесения приговора. Отмечается, что Гавриш признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением, покушении на убийство и применении в вооружённом конфликте запрещенных средств и методов.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

В июне 2022 года Гавриш установил на первом этаже жилого дома в Северодонецке мину-растяжку, из-за которой пострадала женщина. Она задела растяжку и получила минно-взрывные травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля верховный суд ДНР вынес приговор бывшему украинскому военному Андрею Петренко, который в марте 2022 года застрелил жителя Мариуполя из снайперской винтовки. Он получил 22 года колонии строгого режима.