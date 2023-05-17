Москва, 17 мая, 2023, 12:02 — ИА Регнум. Продолжительность жизни в России в 2022 году выросла на 2,7% за год, сейчас она составляет 72,8 года, сообщает Росстат. Во многом такого показателя удалось достичь благодаря профилактическим осмотрам и диспансеризации. При поддержке нацпроекта «Здравоохранение» они в прямом смысле слова спасают жизни пациентов.

Врачи обследовали более 300 работающих жителей Кушвы Свердловской области
Минздрав РФ
Врачи обследовали более 300 работающих жителей Кушвы Свердловской области

Самыми распространёнными причинами смертности в России являются болезни сердца и сосудов. Углубленные регулярные обследования помогли медикам в 2022 году выявить более 1 млн человек, которым впервые поставлен диагноз из группы болезней системы кровообращения.

У 42 тысяч обследованных обнаружены злокачественные новообразования, 76 тысячам россиян впервые поставлен диагноз «сахарный диабет», более 200 тысяч человек узнали о том, что находятся в зоне риска из-за болезней органов дыхания. После обнаружения серьезных заболеваний на ранних стадиях пациентам назначают лечение, и для них это в прямом смысле слова спасение жизни.

За последние 10 лет показатель численности прошедших профосмотры и диспансеризацию вырос в 1,5 раза. В 2022 году он составил более 50 млн человек. В 2023 году медикам предстоит охватить диспансеризацией 80 млн россиян. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, главное в этом процессе — обеспечить диспансерное наблюдение и, где необходимо, лечение.

«Организация диспансеризации населения и диспансерного наблюдения требуют сегодня значительного пересмотра с учетом внедрения новых технологий диагностики, цифровых технологий, проактивного подхода к взаимодействию с пациентом. Важна постоянная работа по повышению качества профилактических осмотров и диспансеризации», — отметил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По словам директора НМИЦ терапии и профилактической медицины, главного внештатного специалиста по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксаны Драпкиной, обследования важно делать регулярно.

«Профосмотр — это ядро первого этапа диспансеризации, а диспансеризация — это профосмотр плюс дополнительные скрининги. Если их соотносить, то до 39 лет у нас ежегодный профосмотр и раз в три года диспансеризация, а начиная с 40 лет ежегодная диспансеризация. Так что у нас созданы все условия для того, чтобы каждый мог прийти раз в год и проверить состояние своего здоровья в поликлинике»,объясняет Оксана Драпкина.

Так, в Подольске врачи успели спасти 57-летнего мужчину с 9-сантиметровой аневризмой брюшной аорты, пришедшего на диспансеризацию по рекомендации врача-соседа. В большинстве случаев подобная патология — выпячивание стенки аорты — протекает бессимптомно, но разрыв грозит массивным кровотечением и зачастую приводит к летальному исходу.

После обследования и специальной подготовки пациенту провели операцию. «Мы выполнили резекцию аневризмы, заменив пораженный участок аорты синтетическим сосудистым протезом. Послеоперационный период протекал без осложнений, пациент выписан из стационара на восьмые сутки после операции в удовлетворительном состоянии и в настоящее время проходит реабилитацию», — рассказал хирург, кандидат медицинских наук Юрий Скугарь.

В октябре 2022 года хирурги Чувашского онкологического диспансера удалили гигантскую опухоль весом более 35 кг. Чтобы её удержать, понадобилось трое хирургов. По словам заведующего онкологическим отделением № 3 Сергея Прокопьева, наиболее частная причина, по которой опухоль достигает таких размеров, — несвоевременное обращение за медицинской помощью и пренебрежение диспансеризацией. «Процесс был запущенный, но, к счастью, доброкачественный», — говорит доктор.

В Курской области еще одну человеческую жизнь спас «поезд здоровья». В начале мая 2023 года в селе Болото Горшеченского района к медикам обратился 67-летний пациент с жалобами на боли за грудиной и одышку. С подозрением на инфаркт миокарда его экстренно госпитализировали в сосудистый центр Горшеченской ЦРБ. «Посещение врача в буквальном смысле слова спасло пациенту жизнь: без квалифицированной помощи он мог погибнуть в течение нескольких дней. К сожалению, люди часто недооценивают опасность грозных симптомов и не обращаются за медицинской помощью, пока не становится слишком поздно», — рассказала заведующая кардиологическим отделением районной больницы Галина Хорошева. Сейчас жизни пациента ничего не угрожает

В Курской области «поезд здоровья» спас человеческую жизнь
Министерство здравоохранения Курской области
В Курской области «поезд здоровья» спас человеческую жизнь

Проводится диспансеризация и в регионах, вошедших в состав РФ осенью прошлого года. Например, в Мариуполе в ДНР проводить диспансеризацию донецким коллегам помогают врачи из Тульской области. Здесь в мобильной поликлинике организованы забор анализов, УЗИ-исследования, ЭКГ, флюорография и маммография. Всего с начала 2023 года медики осмотрели около 4,5 тысячи жителей, 1200 горожан получили консультации невролога, кардиолога, уролога.

Тульские медики помогают коллегам из Мариуполя проводить диспансеризацию
Минздрав Тульской области
Тульские медики помогают коллегам из Мариуполя проводить диспансеризацию

В середине апреля масштабная выездная диспансеризация стартовала за пределами в рамках регионального проекта «Добро на предприятие» в Свердловской области. В Кушвинском городском округе за четыре дня обследование прошли более 300 сотрудников трёх градообразующих предприятий. Для уральцев работали три передвижных комплекса: маммографический, лечебно-диагностический и флюорографический.

«Главной целью диспансеризации является оценка состояния здоровья человека, включая определение группы здоровья и группы диспансерного наблюдения. Выездной формат обследования комфортен для работающих людей, ведь им не нужно сидеть в очередях и ходить по кабинетам. Всем прошедшим диспансеризацию выдают рекомендации и при необходимости направляют на второй этап скрининга», — рассказала и. о. главврача Центральной городской больницы Кушвы Наталия Леонова. За минувший 2022 год число свердловчан, прошедших профилактические обследования, увеличилось почти вдвое в сравнении с 2021 годом и составило более 820 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Здравоохранение» выводит медицинскую помощь в стране на новый уровень. Обеспечение охвата диспансеризации и профилактических осмотров — лишь одно из его направлений. Благодаря нацпроекту в удаленных населенных пунктах строят фельдшерско-акушерские пункты и поставляют мобильные медицинские комплексы, медицинские организации получают новое современное оборудование. Нацпроект также предусматривает подготовку и повышение квалификации врачей. Важные направления нацпроекта — развитие сети центров амбулаторной онкологической помощи и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.