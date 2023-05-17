Москва, 17 мая, 2023, 12:02 — ИА Регнум. Продолжительность жизни в России в 2022 году выросла на 2,7% за год, сейчас она составляет 72,8 года, сообщает Росстат. Во многом такого показателя удалось достичь благодаря профилактическим осмотрам и диспансеризации. При поддержке нацпроекта «Здравоохранение» они в прямом смысле слова спасают жизни пациентов.

Минздрав РФ Врачи обследовали более 300 работающих жителей Кушвы Свердловской области

Самыми распространёнными причинами смертности в России являются болезни сердца и сосудов. Углубленные регулярные обследования помогли медикам в 2022 году выявить более 1 млн человек, которым впервые поставлен диагноз из группы болезней системы кровообращения.

У 42 тысяч обследованных обнаружены злокачественные новообразования, 76 тысячам россиян впервые поставлен диагноз «сахарный диабет», более 200 тысяч человек узнали о том, что находятся в зоне риска из-за болезней органов дыхания. После обнаружения серьезных заболеваний на ранних стадиях пациентам назначают лечение, и для них это в прямом смысле слова спасение жизни.

За последние 10 лет показатель численности прошедших профосмотры и диспансеризацию вырос в 1,5 раза. В 2022 году он составил более 50 млн человек. В 2023 году медикам предстоит охватить диспансеризацией 80 млн россиян. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, главное в этом процессе — обеспечить диспансерное наблюдение и, где необходимо, лечение.

«Организация диспансеризации населения и диспансерного наблюдения требуют сегодня значительного пересмотра с учетом внедрения новых технологий диагностики, цифровых технологий, проактивного подхода к взаимодействию с пациентом. Важна постоянная работа по повышению качества профилактических осмотров и диспансеризации», — отметил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По словам директора НМИЦ терапии и профилактической медицины, главного внештатного специалиста по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксаны Драпкиной, обследования важно делать регулярно.

«Профосмотр — это ядро первого этапа диспансеризации, а диспансеризация — это профосмотр плюс дополнительные скрининги. Если их соотносить, то до 39 лет у нас ежегодный профосмотр и раз в три года диспансеризация, а начиная с 40 лет ежегодная диспансеризация. Так что у нас созданы все условия для того, чтобы каждый мог прийти раз в год и проверить состояние своего здоровья в поликлинике», — объясняет Оксана Драпкина.

Так, в Подольске врачи успели спасти 57-летнего мужчину с 9-сантиметровой аневризмой брюшной аорты, пришедшего на диспансеризацию по рекомендации врача-соседа. В большинстве случаев подобная патология — выпячивание стенки аорты — протекает бессимптомно, но разрыв грозит массивным кровотечением и зачастую приводит к летальному исходу.

После обследования и специальной подготовки пациенту провели операцию. «Мы выполнили резекцию аневризмы, заменив пораженный участок аорты синтетическим сосудистым протезом. Послеоперационный период протекал без осложнений, пациент выписан из стационара на восьмые сутки после операции в удовлетворительном состоянии и в настоящее время проходит реабилитацию», — рассказал хирург, кандидат медицинских наук Юрий Скугарь.

В октябре 2022 года хирурги Чувашского онкологического диспансера удалили гигантскую опухоль весом более 35 кг. Чтобы её удержать, понадобилось трое хирургов. По словам заведующего онкологическим отделением № 3 Сергея Прокопьева, наиболее частная причина, по которой опухоль достигает таких размеров, — несвоевременное обращение за медицинской помощью и пренебрежение диспансеризацией. «Процесс был запущенный, но, к счастью, доброкачественный», — говорит доктор.

В Курской области еще одну человеческую жизнь спас «поезд здоровья». В начале мая 2023 года в селе Болото Горшеченского района к медикам обратился 67-летний пациент с жалобами на боли за грудиной и одышку. С подозрением на инфаркт миокарда его экстренно госпитализировали в сосудистый центр Горшеченской ЦРБ. «Посещение врача в буквальном смысле слова спасло пациенту жизнь: без квалифицированной помощи он мог погибнуть в течение нескольких дней. К сожалению, люди часто недооценивают опасность грозных симптомов и не обращаются за медицинской помощью, пока не становится слишком поздно», — рассказала заведующая кардиологическим отделением районной больницы Галина Хорошева. Сейчас жизни пациента ничего не угрожает

Министерство здравоохранения Курской области В Курской области «поезд здоровья» спас человеческую жизнь

Проводится диспансеризация и в регионах, вошедших в состав РФ осенью прошлого года. Например, в Мариуполе в ДНР проводить диспансеризацию донецким коллегам помогают врачи из Тульской области. Здесь в мобильной поликлинике организованы забор анализов, УЗИ-исследования, ЭКГ, флюорография и маммография. Всего с начала 2023 года медики осмотрели около 4,5 тысячи жителей, 1200 горожан получили консультации невролога, кардиолога, уролога.

Минздрав Тульской области Тульские медики помогают коллегам из Мариуполя проводить диспансеризацию

В середине апреля масштабная выездная диспансеризация стартовала за пределами в рамках регионального проекта «Добро на предприятие» в Свердловской области. В Кушвинском городском округе за четыре дня обследование прошли более 300 сотрудников трёх градообразующих предприятий. Для уральцев работали три передвижных комплекса: маммографический, лечебно-диагностический и флюорографический.

«Главной целью диспансеризации является оценка состояния здоровья человека, включая определение группы здоровья и группы диспансерного наблюдения. Выездной формат обследования комфортен для работающих людей, ведь им не нужно сидеть в очередях и ходить по кабинетам. Всем прошедшим диспансеризацию выдают рекомендации и при необходимости направляют на второй этап скрининга», — рассказала и. о. главврача Центральной городской больницы Кушвы Наталия Леонова. За минувший 2022 год число свердловчан, прошедших профилактические обследования, увеличилось почти вдвое в сравнении с 2021 годом и составило более 820 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Здравоохранение» выводит медицинскую помощь в стране на новый уровень. Обеспечение охвата диспансеризации и профилактических осмотров — лишь одно из его направлений. Благодаря нацпроекту в удаленных населенных пунктах строят фельдшерско-акушерские пункты и поставляют мобильные медицинские комплексы, медицинские организации получают новое современное оборудование. Нацпроект также предусматривает подготовку и повышение квалификации врачей. Важные направления нацпроекта — развитие сети центров амбулаторной онкологической помощи и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.