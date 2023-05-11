Пекин, 11 мая, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Страны «Большой семёрки» (G7) требуют, чтобы Китай следовал международным правилам, хотя сами нарушают их. Об этом официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил 11 мая на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиросима G7

«G7 требует от Китая соблюдения международных правил, при этом сама является нарушителем и разрушителем этих правил», — сказал дипломат.

По словам Вана Вэньбиня, США в вопросе соблюдения международных правил вовсе должны оказаться «на скамье подсудимых», а не раздавать указания другим. Вашингтон в последние годы разорвал 17 международных организаций и соглашений, при этом американцы занимаются прослушиванием и кражей информации, в том числе у своих союзников по G7.

США применяют дипломатическое давление, экономическое принуждение и военное вмешательство, нагло вторгаются в небольшие и слабые государства вроде Сирии, Афганистана и Ирака. Из-за этого гибнут тысячи людей, многие становятся беженцами.

Он призвал США, Японию и другие страны в первую очередь погасить многолетние задолженности перед ООН, вывести из Сирии незаконно дислоцированные войска, перестать настаивать на сбросе в море радиоактивной воды, отказаться от попыток устроить раскол и противостояние, а также от использования знамени международных правил в угоду собственной гегемонии и корыстным целям.

Ранее Bloomberg сообщило о намерении стран G7 объявить на саммите в Хиросиме о совместных усилиях по противодействию экономическому давлению со стороны Китая. Отмечалось, что участникам международного клуба трудно договориться о принятии конкретных мер.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2023 году в «Большой семёрке» председательствует Япония. На 19–21 мая намечен саммит лидеров стран G7 в Хиросиме. Из-за нерешённого вопроса с повышением потолка госдолга США под угрозой оказалось участие президента Джо Байдена в саммите.