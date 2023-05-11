Премьеру Польши Моравецкому сообщили об упавшей в декабре ракете только в конце апреля

Варшава, , 14:01 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий узнал о декабрьском падении на территории страны ракеты лишь в конце апреля. Об этом, как передаёт РИА Новости, он сообщил журналистам 11 мая.

Матеуш Моравецкий Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Я узнал об этом под конец апреля», — сказал польский премьер.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в лесу на северо-западе Польши, недалеко от Быдгоща, 27 апреля были обнаружены обломки «неопознанного воздушного военного объекта». Некоторые польские СМИ и паблики, ссылаясь на свои источники, написали, что были обнаружены фрагменты некоего объекта, напоминающего обломки ракеты с надписями на русском языке.

Так, новостной портал Onet со ссылкой на источники в армии сообщал, что эта ракета была российская и выпущена с самолёта с территории Белоруссии. При этом высокопоставленный польский военный отметил, что стопроцентной гарантии подтверждения своего предположения он дать не может, так как речь идёт о ситуации, произошедшей несколько месяцев назад.

Командующий ВС Польши Томаш Петровский при этом отмечал, что ракета могла прилететь 16 декабря, взрыва на месте происшествия не было, никто не пострадал.

Польская радиостанция RMF, в свою очередь, предполагала, что обнаруженный в лесу военный объект может принадлежать армии Польши. По её информации, объект появился в лесу, вероятно, не вследствие обстрела со стороны Украины. Речь идёт о фрагментах боевой техники, принадлежащей армии Польши. При этом пока остаётся неизвестно, при каких обстоятельствах этот объект туда попал.

Отмечается, что примерно в 10 км от Замости находится войсковое предприятие «Лотниче-2», которое ремонтирует в том числе истребители F-16. Также поблизости находится аэропорт, который используется этим заводом и армией.