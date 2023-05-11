Москва, 11 мая, 2023, 13:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с губернатором Тюменской области Александром Моором пожелал ему успехов на выборах главы региона.

Сайт президента Российской Федерации Александр Моор

«К людям нам надо идти, конечно: как бы что ни было, нужно всё равно выявлять те проблемные зоны, над которыми ещё надо работать, — они всегда есть, — сказал глава государства в ходе встречи. — У вас в целом всё получается. Хочу пожелать вам успехов».

Моор напомнил, что его полномочия на посту губернатора Тюменской области заканчиваются в сентябре 2023 года. Он отметил, что у него и его команды «много планов по развитию региона, а самое главное, есть большое желание работать на благо земляков».

Напомним, Александр Моор был избран губернатором Тюменской области в сентябре 2018 года.

Ранее Моор не заявлял о желании вновь баллотироваться в губернаторы. По его словам, «принимать такое ответственное решение нужно, понимая, что у тебя есть поддержка жителей региона и поддержка главы государства».