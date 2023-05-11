Москва, 11 мая, 2023, 13:55 — ИА Регнум. Отмена визового режима для граждан Грузии является решением гуманитарного характера, заявил 11 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Представитель Кремля напомнил, что в Грузии была разная реакция на такой шаг России: и негативная, и сдержанная.

«В данном случае, конечно, речь идёт о решении гуманитарного характера», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим с Грузией и разрешил отечественным авиакомпаниям вновь совершать полёты в эту страну.

Заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили заявила, что Тбилиси допустит прямые полёты в страну российских авиакомпаний, которые не попали под санкции.