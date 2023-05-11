СБУ заочно обвинила экс-депутатов Рады Маркова, Святаша и Царёва в госизмене

Киев, , 13:55 — REGNUM Трём экс-депутатам Верховной рады Украины Дмитрию Святашу, Олегу Царёву и Игорю Маркову на Украине заочно были предъявлены обвинения в государственной измене. Об этом 11 мая сообщает Служба безопасности Украины.

Олег Анатольевич Царёв Council.gov.ru

Отмечается, что в СБУ собрали новые доказательства вины экс-депутатов Олега Царёва, Дмитрия Святаша и Игоря Маркова, которые, по данным службы, находятся на территории России.

По версии следствия, после начала спецоперации Царёв якобы сотрудничал с руководством Минобороны России. Святаша обвинили в том, что он якобы передавал российским военнослужащим сведения о расположении ВСУ. Маркову предъявили обвинения в том, что он поддержал СВО.

Как передавало ИА REGNUM, 3 апреля 2022 года экс-депутат Верховной рады Украины от «Партии регионов», экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв, проживающий в России, но выезжавший на территорию Украины, освобожденную от киевских силовиков, заявил, что в случае так называемой заморозки нынешней ситуации на Украине киевский режим развернёт ещё более массовые и жестокие репрессии против тех, кто симпатизирует России или по любому подозрению в таких симпатиях.