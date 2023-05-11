Общественное недовольство действующим коалиционным правительством Пакистана и его неспособностью справиться с экономическим кризисом способствовали укреплению позиций бывшего премьера Имрана Хана. Поэтому его оппоненты пошли на кардинальные шаги, решившись на арест популярного политика, чтобы не допустить его участия в будущих выборах и неизбежного по их итогам возвращения к власти.

Кирилл Семенов, , 14:42 — REGNUM Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан был арестован службами безопасности страны во вторник в связи с обвинениями в коррупции. Это усилило и без того взрывоопасную социальную напряженность и вызвало протесты по всей стране, поскольку бывший глава кабинета по-прежнему является наиболее популярным пакистанским политиком.

Имран Хан Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Миллионы его активных сторонников считают, что все инкриминируемые Хану обвинения, где кроме коррупции фигурирует также «терроризм» и еще около 200 пунктов, изначально были сфальсифицированы. К процессу отстранения «Движения за справедливость» (партия Имрана Хана) и ее лидера от власти были причастны не только члены клана Шахбаза Шарифа — нынешнего главы правительства, но и Соединенные Штаты.

Шахбаз Шариф Shehbaz Sharif

Показательно, что именно коррупция, с которой Имран Хан и пытался бороться в первую очередь, стала тем обвинением, за которое он был арестован. Хан был внесистемным политиком и не принадлежал к паутине влиятельных олигархических кланов, порождавших беспрецедентную коррупцию и сменявших друг друга у власти. Поэтому он и смог бросить вызов устоявшейся в Пакистане системе с неотъемлемой коррупционной составляющей.

На первом этапе в противостояния с семьями пакистанских магнатов Имран Хана поддерживали военные. Однако споры с высшим военным руководством по поводу назначения главы разведки привели к тому, что армия в итоге заняла нейтралитет во время его отстранения от власти в апреле 2022 г., а теперь была вынуждена поддержать правительство Шарифа.

Ждет ли Пакистан эскалационный сценарий

Популярность Хана, которой не помешал парламентский вотум недоверия, теперь, после ареста, еще больше возросла. Но и несколько месяцев назад мало кто сомневался, что он вернется к власти, когда будут проведены выборы, намеченные на октябрь 2023 г.

Общественное недовольство действующим коалиционным правительством Шахбаза Шарифа и его неспособностью справиться с экономическим кризисом в Пакистане, из-за которого страна столкнулась с суверенным дефолтом, также способствовали укреплению позиций Хана. Поэтому его оппоненты пошли на кардинальные шаги, решившись на арест популярного политика, чтобы не допустить его участия в будущих выборах и неизбежного по их итогам возвращения к власти.

В ответ на арест Хана демонстрации его сторонников вспыхнули в городах по всей стране, в том числе и наиболее крупных — Исламабаде, Карачи, Лахоре и Пешаваре. Протестующие попытались взять под контроль военные городки и вступили в столкновения с полицией.

Власти ограничили доступ к социальным платформам, таким как Instagram, Facebook и Twitter, а в столицу страны Исламабад были введены армейские подразделения. Также части вооруженных сил занимают позиции и в иных крупных городах северного Пакистана, особенно в Пенджабе, где число протестующих наиболее велико.

Однако такие силовые меры, наоборот, могут спровоцировать столкновения между сторонниками Хана и военными и запустить наиболее эскалационный сценарий, так как линия разлом просматривается и внутри вооруженных сил, где у бывшего премьера всегда было много сочувствующих.

Уже есть сообщения о расширении разногласий между высшим военным командованием, в настоящий момент враждебным Хану, и иными генералами и офицерами, поддерживающими его. Появились публичные высказывания в пользу Хана и со стороны бывших высокопоставленных военнослужащих, которые выступили в качестве критиков нынешнего военного руководства.

В подобной ситуации наибольшие опасения вызывает судьба самого Хана.

Для его наиболее радикальных оппонентов единственным вариантом выхода из кризиса может показаться лишь окончательное устранение бывшего премьер-министра с политического поля.

К слову, первый премьер-министр Пакистана, очень уважаемый в народе человек Лиакат Али Хан был застрелен наемным убийцей. Зульфикар Али Бхутто, руководивший страной на протяжении большей части 1970-х годов, казнен в судебном порядке после того, как был смещен в результате государственного переворота, также поддержанного США.

Зульфикар Али Бхутто (сс) Dutch National Archives

Дочь Али Бхутто, Беназир Бхутто, также была убита, и обстоятельства ее смерти остаются расследованными не до конца. Наконец, и сам Имран Хан пережил покушение уже после своей отставки, когда в ноябре 2022 года был ранен в голень на митинге.

Антиамериканский лидер во главе Пакистана

Отношения Имрана Хана с США всегда были напряженными. Лидер «Движения за справедливость» стал наиболее известен в Пакистане, когда открыто выступил против ударов американских беспилотников по т. н. территориям племен в горных районах у границы с Афганистаном.

Хан окончательно поссорился с США после захвата Кабула талибами (запрещенная в РФ террористическая организация). У них были разногласия по поводу замороженных Вашингтоном государственных активов Афганистана, а также в связи продолжающимися полетами ВВС США над Пакистаном.

Последней же каплей стало отличие позиций Исламабада и Вашингтона по поводу СВО России на Украине, которую Хан отказался осудить. Именно этим он сам объясняет вмешательство Вашингтона, в результате которого он потерял власть. Американцы сочли необходимым снять с поста чрезмерно самостоятельного пакистанского лидера на фоне противостояния России и Запада.

Голосование Генассамблеи ООН по резолюции с осуждением действий России на Украине 02.03.2022 © ИА REGNUM

Хан в глазах Вашингтона выступал как весомый международный ресурс, на который могла опереться Москва. Поэтому в США оказывали давление на главу пакистанского кабинета с требованиям отменить свой визит в Москву в конце февраля 2022 года.

Министр иностранных дел Шах Махмуд Куреши тогда заявил, что советник по национальной безопасности США позвонил своему пакистанскому коллеге и попросил Исламабад отменить визит, однако Хан остался невосприимчив к подобным сигналам, проигнорировав это послание. Он находился в российской столице в тот момент, когда было объявлено о начале СВО.

Эта приверженность независимой внешней политике раздражала американцев, которые решили избавиться от неудобного для них премьер-министра. Он был способен развернуть Пакистан в ином направлении, чем это видится из Белого дома, и, самое главное, был в силах сделать этот разворот необратимым.

Через несколько дней после того, как Хан посетил Москву, помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу довел до посла Пакистана в Вашингтоне Асада Маджида Хана, что отношения между двумя странами теперь окончательно испорчены. Также он предупредил, что если правительство Хана переживет намеченный вотум недоверия, Пакистан столкнется с серьезными последствиями со стороны США, вплоть до введения санкций.

С другой стороны, по словам американца, если Хан потеряет поддержку в парламенте и, следовательно, будет смещен со своего поста, отношения между Пакистаном и США могут наладиться.

После этого, по словам сторонников Хана, некоторые пакистанские парламентарии из правящей коалиции встречались с американцами и были подкуплены, чтобы со второй попытки поддержать вотум недоверия правительству. Ранее (8 марта 2022 года) объединенная оппозиция Пакистана уже выступала против кабинета Хана, но в то время у правящей партии было большинство, и шансов сместить премьера тогда не было.

Однако 30 марта часть парламентариев правящей коалиции внезапно перешла на сторону оппозиции, а сторонники Хана потеряли большинство в парламенте. Это и стало результатом деятельности американцев.

Хан попытался создать судебную комиссию для доказательства существования антиправительственного заговора при участии США, но новые власти отказались дать ход подобному расследованию.

Альтернатива Вашингтону

Тем не менее, нынешнее руководство Пакистана также не следует считать проамериканским, хотя оно и не готово пойти слишком далеко в продвижении собственной повестки, как во времена премьерства Хана. Правительство Шарифа также отказывается поддерживать антироссийские резолюции в ООН и присоединяться к односторонним санкциям Запада.

Важно отметить, что Китай будет по-прежнему оставаться стратегическим союзником Пакистана, а на фоне постепенного индо-американского сближения, в том числе и через активизацию различных совместных инициатив Дели и Вашингтона в сфере безопасности, таких как альянс Quad, китайский фактор во внешней политики Исламабада будет только возрастать.

Член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) и директор канцелярии Комиссии по иностранным делам Встреча ЦК КПК с начальником штаба пакистанской армии Асимом Муниром в Пекине, КНР, 27 апреля 2023 г. © Zhai Jianlan / XinHua

В свою очередь, пакистанские военные имеют собственное видение международной политики страны и для них наиболее приоритетными партнерами являются арабские монархии Персидского Залива, прежде всего Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Эти страны щедро оплачивают пакистанские военные программы.

И в этом вопросе взгляды армейского руководства также расходилась с идеями Хана, который был скорее сторонником создания совместно с Турцией параллельной оси в мусульманском мире, нежели укрепления связей с КСА и ОАЭ.

Генерал Асим Мунир после того, как в апреле 2022 года он занял пост министра обороны в новом правительстве совершил свою первую зарубежную поездку в Саудовскую Аравию и Эмираты, восстановив связи Исламабада с Эр-Риядом и Абу-Даби.

КСА и ОАЭ являются двумя наиболее важными заинтересованными сторонами в развитии пакистанских вооруженных сил и имеют значительные рычаги влияния на политические и экономические дела Пакистана. Перед ними стоит задача превратить пакистанскую военную мощь в щит, который может быть задействован для обороны Аравийского полуострова.

В этом контексте, с учетом все более самостоятельной политики Эр-Рияда, Абу-Даби и иных арабских столиц, нынешние власти Пакистана дистанцируется от чрезмерного сближения с Вашингтоном, несмотря на роль США в отстранении Хана.

Поэтому для России Пакистан в обозримой перспективе все равно останется партнером. Если, конечно, удастся урегулировать внутриполитический кризис и избежать наиболее эскалационного сценария, когда ситуация в стране станет непредсказуемой.

Ядерный арсенал в мире. Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Пакистан, как известно, ядерная держава и скатывание этой страны в хаос может создать серьезные угрозы безопасности в регионе и даже за его пределами, в том числе и Центральной Азии.