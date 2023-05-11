Генерал Липовой назвал сведения о 100 летевших на Москву 9 Мая дронах непроверенными

Москва, , 13:51 — REGNUM Информация о 100 беспилотниках, которые якобы летели на Москву 9 мая, является непроверенной. Об этом заявил генерал-майор авиации, председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой.

Украинский БПЛА Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Информация о 100 украинских дронах, якобы летевших на Москву 9 мая, является непроверенной», — сказал он, уточнив, что данная информация была получена из неофициальных источников.

Ранее Липовой сообщил, что Вооружённые силы Украины 9 мая предприняли около 100 безуспешных попыток атаковать Москву. Генерал указал, что все БПЛА удалось обезвредить средствами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 мая Киев попытался нанести удар беспилотниками по кремлёвской резиденции Путина. На Кремль целились два беспилотных летательных аппарата. БПЛА были выведены из строя силами РЭБ и рухнули, не причинив ущерба. Пострадавших нет.

Глава СКР Александр Бастрыкин сказал, что попытка атаки дронов на Кремль подтвердила, что теракты стали типичным стилем для украинских националистов. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков накануне заявил, что недавняя атака на Кремль беспилотниками «возмутительна» и приравнивает Украину к государствам — спонсорам терроризма.