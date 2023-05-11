Брюссель, 11 мая, 2023, 13:48 — ИА Регнум. Евросоюз призывает Грузию не пускать российские самолёты на свою территорию. Об этом 11 мая заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Ранее президент России Владимир Путин отменил визовый режим с Грузией и разрешил отечественным авиакомпаниям вновь совершать полёты в эту страну.

«Евросоюз запретил своим авиакомпаниям полёты в Россию и над её территорией и призывает остальные страны, в том числе Грузию, претендующую на статус кандидата на вступление в ЕС, присоединиться к этим санкциям», — сказал Стано.

Он добавил, что ЕС призывает Грузию не пускать на свою территорию небезопасные российские самолёты, так как санкции не позволяют обслуживать американские и европейские самолёты в России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили заявил, что приветствует решение руководства России отменить визовый режим для граждан республики. По его словам, это облегчит бытовую жизнь гражданам.

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что Грузия не собирается вводить санкции против России, учитывая свои национальные интересы и риск обострения отношений. Заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили заявила, что Тбилиси допустит прямые полёты в страну российских авиакомпаний, которые не попали под санкции.

При этом президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала принятые российской стороной решения провокационными. По её словам, отмена Россией визового режима с Грузией приведёт к политическому напряжению в стране, поэтому нужно созвать Совет безопасности.