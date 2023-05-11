Солист группы «Би-2» назвал «убийцами» россиян, поздравивших его с 9 Мая
Солист группы «Би-2» Лёва назвал «убийцами» российских фанатов за поздравление с Днём Победы
Тель-Авив, Израиль, 11 мая, 2023, 13:56 — ИА Регнум. Солист группы «Би-2» Лёва (настоящее имя Егор Бортник), который на данный момент проживает в Израиле, на своей страничке в одной из социальных сетей назвал фанатов, которые предложили ему почтить память ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ), «убийцами». На комментарии исполнителя обратили внимание журналисты ИА REGNUM.
Российские поклонники под фотографией артиста с супругой поздравили музыканта с Днём Победы.
«С Днём победы союзнических войск во Второй мировой войне!» — ответил на это музыкант, добавив, что отмечать его надо якобы 8-го, а не 9 мая. По мнению покинувшего со скандалом Россию музыканта, победили в войне против фашизма «союзнические войска».
Фанаты с артистом не согласились, отметив, что, как бы он ни относился к сегодняшней ситуации в мире, предавать память своих предков нельзя.
«Вы убийцы. Вы перечеркнули все свои достижения. Да и достижения были общими и с Украиной, и с Европой. Всё, что вызывает сейчас Россия, только омерзение и брезгливость», — ответил на замечание Лёва.
Дальше музыкант перешел на личные оскорбления всех несогласных, отметивших, что если он называет россиян убийцами, то как же назвать жителей Израиля, ведущих непрекращающуюся войну с соседями. Ведь именно эту страну «противник» военных конфликтов Лёва выбрал в качестве места для жизни.
«Мне плевать на вас», — ответил музыкант на вопрос, почему он позволяет себе опускаться до личных оскорблений россиян. После чего написал, что не вернётся в Россию.
Ранее он уже сообщал своим фанатам, что вернётся в Россию только «после лебединого озера». Би-2 уже попадали под шквал критики из-за своей позиции относительно родной страны и спецоперации по защите Донбасса. Кроме того, вскоре выяснилось, что часть гонораров артисты отправляют в помощь Украине. Общественники потребовали отмены концертов коллектива в РФ. В настоящее время уехавшие музыканты объявили о переносе выступлений и запланировали гастроли по городам США и Европы.