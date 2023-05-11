Песков: Путин проведёт совещания в Сочи, когда посчитает целесообразным

Москва, , 13:30 — REGNUM Президент России Владимир Путин проведёт совещания в Сочи, когда посчитает целесообразным. Об этом 11 мая заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

На вопрос, будет ли у Путина серия совещаний в Сочи, которая обычно проходила в мае, Песков ответил: «Они будут, когда президент посчитает целесообразным».

Он подчеркнул, что сейчас идёт специальная военная операция и это накладывает нагрузку на представителей Министерства обороны и представителей военно-промышленного комплекса. По словам Пескова, это не позволяет всем покинуть свои рабочие места и собраться в Сочи.

«Сейчас другая обстановка, это учитывается при планировании. Пока планов нет», — добавил представитель Кремля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин поручил представить предложения по организации изучения истории специальной военной операции, а также создать музеи, посвящённые событиям СВО и подвигам её участников.