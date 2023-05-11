Москва, 11 мая, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в графике российского лидера Владимира Путина пока нет телефонных переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«Нет. В настоящий момент [в планах] нет», — сказал представитель Кремля в ходе встречи с журналистами.

Он также добавил, что при необходимости лидеры двух стран «созваниваются очень быстро».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля президент России и турецкий лидер провели телефонные переговоры, позднее в формате видеоконференции приняли участие в церемонии доставки ядерного топлива на атомную электростанцию «Аккую».

Ранее президент Турции отмечал, что запуск «Аккую» имеет огромную важность для бесперебойного снабжения Турции электричеством. Он подчёркивал, что с вводом в строй всех блоков эта станция внесёт очень важный вклад в бесперебойное и сбалансированное обеспечение страны электричеством. Эту АЭС возводят около города Гюльнара в турецкой провинции Мерсин по российскому проекту и с участием подрядчиков из России.