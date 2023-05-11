Милан, Италия, , 13:28 — REGNUM На одной из центральных улиц итальянского Милана 11 мая произошёл взрыв, горят несколько автомобилей, сообщают местные СМИ.

Пожар [Иван Шилов © ИА REGNUM]

По данным городской полиции, загорелся фургон, от которого огонь перешёл на соседнее задние и другие автомобили. Уточняется, что в фургоне перевозили кислородные баллоны, они и взорвались. В центре города был виден густой чёрный дым.

По предварительным данным, пострадали четыре человека. Сотрудники спасательных служб оперативно прибыли на место событий и эвакуировали жильцов нескольких соседних домов.

Через несколько минут пожар был потушен. Пострадавшим оказывается помощь.

11 мая в одном из домов в подмосковном Раменском произошёл взрыв газа. По предварительным данным, один человек погиб. Спасательные службы работают на месте происшествия. Обстоятельства случившегося уточняются.

10 мая сообщалось о пожаре на автомобильной газозаправочной станции в Самаркандской области Узбекистана. Произошёл взрыв, один человек пострадал. Пожар был локализован и ликвидирован в течение полутора часов. По предварительным данным, пожар начался из-за нарушения правил техники безопасности при сливе газа из автоцистерны в резервную ёмкость. Возбуждено уголовное дело.