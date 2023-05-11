В центре Милана произошёл взрыв, горят несколько автомобилей
Милан, Италия, 11 мая 2023, 13:28 — REGNUM На одной из центральных улиц итальянского Милана 11 мая произошёл взрыв, горят несколько автомобилей, сообщают местные СМИ.
По данным городской полиции, загорелся фургон, от которого огонь перешёл на соседнее задние и другие автомобили. Уточняется, что в фургоне перевозили кислородные баллоны, они и взорвались. В центре города был виден густой чёрный дым.
По предварительным данным, пострадали четыре человека. Сотрудники спасательных служб оперативно прибыли на место событий и эвакуировали жильцов нескольких соседних домов.
Через несколько минут пожар был потушен. Пострадавшим оказывается помощь.
11 мая в одном из домов в подмосковном Раменском произошёл взрыв газа. По предварительным данным, один человек погиб. Спасательные службы работают на месте происшествия. Обстоятельства случившегося уточняются.
10 мая сообщалось о пожаре на автомобильной газозаправочной станции в Самаркандской области Узбекистана. Произошёл взрыв, один человек пострадал. Пожар был локализован и ликвидирован в течение полутора часов. По предварительным данным, пожар начался из-за нарушения правил техники безопасности при сливе газа из автоцистерны в резервную ёмкость. Возбуждено уголовное дело.