Раменское, Московская область, 11 мая, 2023, 13:26 — ИА Регнум. В подмосковном Раменском в жилом доме произошёл взрыв газа, один человек погиб, сообщает 11 мая Telegram-канал «112».

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Отмечается, что инцидент произошел в четырёхэтажном жилом доме на улице Коминтерна.

На месте происшествия работают экстренные службы. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, два человека пострадали в результате взрыва газа с последующим возгоранием в жилом девятиэтажном доме в Саратовской области. Инцидент произошёл 3 мая на улице Полтавской.