Химки, Московская область, 11 мая, 2023, 13:26 — ИА Регнум. Сербский защитник подмосковного футбольного клуба «Химки» Никола Антич намерен получить российское гражданство, об этом он рассказал журналистам 11 мая.

Михаил Терещенко/ТАСС Сербский защитник подмосковного футбольного клуба «Химки» Никола Антич

«Хотелось бы получить российское гражданство. Этот паспорт не помешает. (Футболисты петербургского «Зенита». — Прим. ред.) Малком и Клаудиньо получили паспорт РФ, чем я хуже?» — сказал футболист в интервью Sport24.

Руководители «Химок» заявили, что приветствуют решение своего игрока. Античу при оформлении документов будет оказана вся необходимая помощь, сказал президент клуба Николай Оленев в интервью «Матч-ТВ».

Антич выступает за «Химки» с февраля 2023 года. Ранее он выступал за «Шахтёр» из белорусского Солигорска. В составе нынешней команды он провёл семь матчей.

Малком и Клаудиньо получили гражданство России в феврале 2023 года. Это позволит им не считаться легионерами в матчах национального чемпионата. При этом, по словам Клаудиньо, выступать за национальную сборную России он не собирается: в России достаточно других хороших игроков, а он сам сохраняет надежду сыграть за сборную Бразилии, сказал футболист.

Документы на получение российского гражданства ранее подали еще несколько иностранных футболистов, выступающих в российском чемпионате. В частности, это сделал полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа, выступающий в России с 2007 года.