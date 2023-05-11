Сербский защитник «Химок» Антич заявил о желании получить гражданство РФ
Сербский защитник «Химок» Антич заявил о желании получить гражданство России
Химки, Московская область, 11 мая, 2023, 13:26 — ИА Регнум. Сербский защитник подмосковного футбольного клуба «Химки» Никола Антич намерен получить российское гражданство, об этом он рассказал журналистам 11 мая.
«Хотелось бы получить российское гражданство. Этот паспорт не помешает. (Футболисты петербургского «Зенита». — Прим. ред.) Малком и Клаудиньо получили паспорт РФ, чем я хуже?» — сказал футболист в интервью Sport24.
Руководители «Химок» заявили, что приветствуют решение своего игрока. Античу при оформлении документов будет оказана вся необходимая помощь, сказал президент клуба Николай Оленев в интервью «Матч-ТВ».
Антич выступает за «Химки» с февраля 2023 года. Ранее он выступал за «Шахтёр» из белорусского Солигорска. В составе нынешней команды он провёл семь матчей.
Малком и Клаудиньо получили гражданство России в феврале 2023 года. Это позволит им не считаться легионерами в матчах национального чемпионата. При этом, по словам Клаудиньо, выступать за национальную сборную России он не собирается: в России достаточно других хороших игроков, а он сам сохраняет надежду сыграть за сборную Бразилии, сказал футболист.
Документы на получение российского гражданства ранее подали еще несколько иностранных футболистов, выступающих в российском чемпионате. В частности, это сделал полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа, выступающий в России с 2007 года.