Звезда «Сватов» Железняк осудила Украину за желание перечеркнуть общее прошлое с Россией

Москва, , 13:24 — REGNUM Актриса театра и кино, звезда сериала «Сваты» Олеся Железняк назвала попытку Украины стереть общую с Россией историю болезнью.

Актриса Олеся Железняк © Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Так, в интервью телеведущей Юлии Меньшовой в рамках её авторского шоу на YouTube актриса рассказала, что её родители родом из Днепропетровской области, а сама Железняк провела на Украине большую часть своего детства.

Происходящее с Украиной в последние годы стало для неё «огромным горем», однако именно в стремлении Киева искоренить их связь с русской культурой и состояла предпосылка к сегодняшнему конфликту, уточнила актриса.

«То, что люди так неистово стали стараться отделиться, забыть общее прошлое, выкорчёвывая всё, в этом есть какое-то нездоровье», — сказала Железняк.

Как сообщало ИА REGNUM, российская актриса Дина Корзун, которая известна по роли глухой танцовщицы в картине Валерия Тодоровского «Страна глухих», где она снималась вместе с Чулпан Хаматовой, после 13 лет, проведённых за границей, решила вернуться на родину.

Актриса последние годы жила в Лондоне и Швейцарии. А теперь со своим мужем-швейцарцем Луи Франком и двумя дочерьми — Италой и Софией ― приехала в Россию.