Москва, , 13:20 — REGNUM Нет никаких решений по национализации активов финского энергоконцерна Fortum, списавшего активы в России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 11 мая журналистам.

Дмитрий Песков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«О компенсациях речи не идёт, по национализации никаких решений нет», — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что Россия никогда не использовала энергетику ни в политических, ни в иных целях. При этом страна испытывает беспрецедентное давление из-за рубежа, её активы экспроприируют. Никто не должен ждать, что на это не последует реакции, добавил Песков и напомнил об указе президента Владимира Путина о внешнем управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Fortum Маркус Раурамо заявил о списании российских активов после передачи акций своей дочерней компании в России под временное управление Росимуществу. Он сообщил, что чистый денежный убыток от «путешествия в Россию» составил для Fortum около 2 млрд евро. Компания потеряла контроль над своими операциями в РФ, и её отчётность за второй квартал 2023 года не учитывает российский сегмент.

Президент Путин 25 апреля подписал указ, который ввёл внешнее управление в отношении активов компаний недружественных России стран. Это решение стало ответом на изъятие российских активов в этих странах.