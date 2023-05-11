Москва, 11 мая, 2023, 13:42 — ИА Регнум. Снижение глобальной доли доллара в мировых резервах — это закономерный процесс, но санкции против России его серьёзно ускорили. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 мая заявил экономист Андрей Кобяков. Эксперт согласился с выводами инвестора из США Клейтона Морриса о том, что санкции, введённые против России, ускорили отказ от доллара, в то время как показатели российского ВВП вернулись к прежним значениям.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

Как полагает Кобяков, основной вывод Морриса правильный, хотя и нельзя сказать, что он стопроцентно точен, так как экономика России пока не вернулась к докризисному уровню.

«Но вопрос в том, что России прогнозировали куда большее падение, а оно оказалось весьма скромным. И в этом смысле следует признать правоту основного тезиса, что антироссийские санкции пока не дали того эффекта, на который рассчитывали их авторы. Негативное влияние оказалось на порядок ниже того, которого ожидали политики США», — сказал Кобяков.

Экономист убеждён: снижение роли доллара в качестве мировой валюты — закономерный процесс, который резко ускорился в течение последнего года. Санкции, особенно арест российских золотовалютных резервов, показали очень многим странам, насколько небезопасно хранить средства в долларах и ценных бумагах США, которые номинированы в этой валюте. И это стало одной из причин того, что многие страны начали активно покупать золото и снижать долю долларовых активов в своих официальных резервах.

«Нас вынудили перейти на торговлю, не номинированную в долларах. И наши торговые партнёры пошли нам навстречу. Это соответствует их долгосрочным интересам. Мы видим, как выросла доля расчётов в юанях и рупиях. В этом смысле произошли колоссальные подвижки качественного характера», — сказал Кобяков.

Он заметил, что если сравнивать темпы снижения доли доллара в мировых резервах, то за последний год они были в 10 раз выше, чем за предыдущие десятилетия. Поэтому к концу десятилетия доля доллара теоретически может снизиться до 40–45%.

«Понятное дело, что так делать нельзя, равно как и считать, что эти темпы не изменятся в последующие годы. Но показатель очевидный. Потому что если так произойдёт, то доллар пусть и будет оставаться наиболее важной мировой валютой, но его доля в мировых резервных активах опустится ниже половины», — убеждён Кобяков.

По его мнению, санкции против России ускорили переформатирование мира, в котором поменялся мировой экономический лидер. Кобяков уверен, что сейчас происходит то, что творилось в тот период, когда США теснили Британскую империю, а доллар вытеснял фунт стерлингов в качестве средства расчётов и накопления капиталов.

Ранее инвестор из США Клейтон Моррис заявил, что против России были введены санкции, которые должны были сдерживать её экономику, но в действительности привели к уничтожению украинской экономики и резкому уменьшению роли доллара в мировой экономике. Свои слова Моррис подтвердил соответствующей статистикой: в период с 2001 по 2022 год валютные резервы в долларах снизились с 71% до 55%, а за последний год их объём сократился на 8%. Из этого Моррис делает закономерный вывод: за 2022 год отказ от доллара в мире ускорился в десять раз, что представляет серьёзную угрозу для финансовой системы США.

Моррис не первый, кто обратил внимание на эрозию долларовой гегемонии. В начале мая 2023 года об этом же заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, сказавшая, что в мире фиксируется постепенный отказ от использования доллара США. Кроме того, противостояние США и России заставило очень многие страны поторопиться с поиском резервной валюты, альтернативной доллару.