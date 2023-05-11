Москва, , 13:23 — REGNUM Российские системы противовоздушной обороны остаются эффективными для борьбы с украинскими беспилотниками, считает военный историк, директор музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов. Он на пятёрку оценил работу комплексов ПВО в День Победы, когда Киев около ста раз пытался атаковать Москву при помощи дронов.

Работа ПВО Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

«Наши системы радиоэлектронной борьбы и комплексы «Панцирь» отработали на пятёрку! 9 мая была мощнейшая атака украинских беспилотников. Киев использовал современные дроны, которые очень сложно радиолокационно засечь, от них видна лишь крошечная отметка двигателя. По таким целям работать крайне тяжело, но мы работаем», — отметил Кнутов.

Военный эксперт рассказал, что некоторые современные БПЛА могут перемещаться на небольшой высоте и их радар очень тяжело засечь. К тому же электроника всё время меняется, и уже активно применяются дроны, которые взлетают и идут до цели практически в полном радиомолчании. Кнутов отметил, что вычислять такие аппараты сложно, а потому более эффективным в борьбе с беспилотниками может стать лазерное оружие. Также полковник в запасе счёл вероятными новые попытки Киева атаковать Москву при помощи дронов:

«Будут ещё попытки, да. Но мы всё время совершенствуем наши системы ПВО и идём на опережение в части разработки вооружения и оборонной техники».

Ранее генерал-майор авиации, Герой России, председателя президиума «Офицеров России» Сергей Липовой заявил, что в День Победы Украина около 100 раз пыталась атаковать Москву при помощи БПЛА. По его словам, дроны были запущены со стороны Киева и Московской области. Все аппараты были обезврежены и ликвидированы российскими силами.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая в небе над Кремлём возникло два беспилотника. Оба были ликвидированы. В администрации президента РФ назвали инцидент попыткой киевского режима нанести удар по резиденции Владимира Путина с помощью дронов.