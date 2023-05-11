Песков не стал раскрывать, как продвигаются переговоры по зерновой сделке в Стамбуле

Москва, , 13:21 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать ход переговоров по продлению зерновой сделки, которые продолжаются в Турции.

Зерно Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Было бы неверно говорить о каких-то новостях, когда разговор идёт в Стамбуле», — сказал представитель Кремля, призвав дождаться новостей с полей проведения переговоров.

Как передавало ИА REGNUM, 10 и 11 мая в Стамбуле проходят многосторонние переговоры с участием представителей России, Украины, ООН и Турции, в ходе которых рассматриваются вопросы продления зерновой сделки.

В МИД России заявили, что зерновая сделка не будет продлена, если не будут решены пять системных проблем, вопреки обещаниям остающихся нерешёнными и после продления сделки в марте 2023 года на 60 дней.

В ведомстве также отметили, что Украина вопреки обещаниям продолжает поставлять подавляющее большинство продукции в развитые страны, получая таким образом незаконный доход. Вместе с тем поставки из России в беднейшие страны, даже гуманитарные (бесплатные), безосновательно блокируются.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция надеется на позитивный исход переговоров по зерновой сделке в Стамбуле и рассчитывает на её продление минимум на два месяца.