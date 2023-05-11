Тель-Авив, Израиль, , 15:00 — REGNUM С территории сектора Газа 10 мая по Израилю было выпущено 170 ракет, сообщили в израильском МИД. Отмечается, что 54 ракеты, запущенные палестинцами, были сбиты системой противовоздушной обороны «Железный купол», а одна разорвалась в городе Сдерот. Пострадавших в результате обстрела нет.

Работа израильской системы обороны «Железный купол» по перехвату ракет, выпущенных из сектора Газа. 10.05.2023 © Ilan Assayag/JINI/Global Look Press

Действия палестинской стороны стали ответом на удары, которые 9 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла по объектам в секторе Газа. По сообщениям израильских военных, атаки велись по позициям движения «Исламский джихад» (организация, запрещенная в России). В результате обстрела ЦАХАЛ погибло 12 человек, по сообщению палестинской стороны.

В тот же день, спустя несколько часов, вновь произошла атака по южной части Газы, при которой погибло два палестинца. Также, по некоторым данным, в результате атаки были убиты сразу несколько палестинских офицеров.

Пламя и дым поднимаются после налётов израильской авиации на город Хан-Юнис на юге сектора Газа. 09.05.2023 © Yousef Masoud/Keystone Press Agency/Global Look Press

Последствия авиаудара ВВС Израиля по городу Газа. 09.05.2023 © Ahmed Adnan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палестинец оплакивает невесту, погибшую в результате авиаудара ВВС Израиля по сектору Газа. 09.05.2023 © Ahmed Adnan/Keystone Press Agency/Global Look Press

СМИ сообщают, что Израиль впервые применил систему ПВО «Праща Давида». Она предназначена для перехвата ракет от малой до средней дальности. Также территорию Израиля защищают система ПВО «Железный купол», перехватывающая ракеты малой дальности, и система ПРО «Хец», предназначенная для поражения баллистических ракет и ракет большой дальности.

Система ПРО «Железный купол», развернутая недалеко от Тель-Авива, Израиль. 10.05.2023 © Gideon Markowicz/JINI/Global Look Press

Министр обороны Израиля Йоав Галант рассказал журналистам, что значительная часть выпущенных с палестинской территории ракет упала в открытой местности, часть из них была сбита, порядка ста ракет упали на территории сектора Газа. При этом было зафиксировано сразу несколько попаданий по домам.

Ракеты, выпущенные из сектора Газа в сторону Израиля. 10.05.2023 © Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Ракеты, выпущенные из сектора Газа в сторону Израиля. 10.05.2023 © Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Всего, по словам Галанта, за время начатой 9 мая операции ЦАХАЛ против «Исламского джихада» (получившей название «Щит и стрела») по израильской территории из сектора Газа было выпущено около 400 ракет.

Четверть боеприпасов упала в секторе Газа, часть — в открытой местности, другая часть была сбита, сообщил глава минобороны Израиля. Также были зафиксированы попадания в жилые дома.

По словам израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который выступил до главы минобороны, среди израильтян пострадавших нет.

Последствия ракетного удара по Израилю. 10.05.2023 © Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Сотрудник службы безопасности Израиля осматривает поврежденный автомобиль после того, как в дом попали ракеты, выпущенные из сектора Газа. 10.05.2023 © Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Сотрудники службы безопасности Израиля осматривают поврежденный автомобиль после того, как в дом попали ракеты, выпущенные из сектора Газа. 10.05.2023 © Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Работа израильской системы ПРО «Железный купол» по ракетам, выпущенным из сектора Газа. 10.05.2023 © Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Дым от сбитых ракет израильской системой ПРО «Железный купол». 10.05.2023 © Иван Батырев/ТАСС

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Тель-Авиве были слышны взрывы, сработала система ПВО.

Власти Палестинской автономии, контролирующей Западный берег реки Иордан, хотят, чтобы будущие границы арабского палестинского государства с Израилем проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года.

Также Палестина планирует создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Власти Израиля отказываются идти на требования палестинских представителей.

Последствия авиаудара ВВС Израиля по городу Рафах на юге сектора Газа. 10.05.2023 © Khaled Omar/XinHua/Global Look Press

Мужчина оплакивает палестинца, погибшего в результате авиаударов ВВС Израиля. 10.05.2023 © Khaled Omar/XinHua/Global Look Press

Палестинцы ищут безопасные места во время ракетного удара по сектору Газа. 10.05.2023 © Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Движение ХАМАС («Исламское движение сопротивления»), взявшее власть в секторе Газа в 2007 году, идеологически отрицает право Израиля на существование и выступает за создание исламского палестинского государства на территориях нынешних Израиля, Западного берега и Газы. При этом контролируемая ХАМАС администрация сектора Газа периодически вступает в переговоры с израильской стороной.

Палестинцы осматривают разрушенный дом после израильских ударов в Бейт-Хануне, к северу от города Газа. 11.05.2023 © Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Палестинцы осматривают разрушенный дом после израильских ударов по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа. 11.05.2023 © Yasser Qudih/XinHua/Global Look Press

Последствия авиаударов ВВС Израиля по городу Хан-Юнис. Сектор Газа. 11.05.2023 © Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Последствия авиаударов ВВС Израиля по сектору Газа. 11.05.2023 © Omar Al-Dirawi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Разрушенный дом после израильских ударов по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа. 11.05.2023 © Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сообщается, что нынешние израильские атаки по объектам «Исламского джихада» в Газе не затрагивали позиции ХАМАС. Само движение ХАМАС получило через посредников от израильских властей сообщение о готовности к перемирию с палестинскими группировками в секторе, сообщил 10 мая ТАСС со ссылкой на арабский телеканал Al Jazeera.