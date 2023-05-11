Израиль и сектор Газа обменялись ракетными ударами
Тель-Авив, Израиль, 11 мая 2023, 15:00 — REGNUM С территории сектора Газа 10 мая по Израилю было выпущено 170 ракет, сообщили в израильском МИД. Отмечается, что 54 ракеты, запущенные палестинцами, были сбиты системой противовоздушной обороны «Железный купол», а одна разорвалась в городе Сдерот. Пострадавших в результате обстрела нет.
Действия палестинской стороны стали ответом на удары, которые 9 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла по объектам в секторе Газа. По сообщениям израильских военных, атаки велись по позициям движения «Исламский джихад» (организация, запрещенная в России). В результате обстрела ЦАХАЛ погибло 12 человек, по сообщению палестинской стороны.
В тот же день, спустя несколько часов, вновь произошла атака по южной части Газы, при которой погибло два палестинца. Также, по некоторым данным, в результате атаки были убиты сразу несколько палестинских офицеров.
СМИ сообщают, что Израиль впервые применил систему ПВО «Праща Давида». Она предназначена для перехвата ракет от малой до средней дальности. Также территорию Израиля защищают система ПВО «Железный купол», перехватывающая ракеты малой дальности, и система ПРО «Хец», предназначенная для поражения баллистических ракет и ракет большой дальности.
Министр обороны Израиля Йоав Галант рассказал журналистам, что значительная часть выпущенных с палестинской территории ракет упала в открытой местности, часть из них была сбита, порядка ста ракет упали на территории сектора Газа. При этом было зафиксировано сразу несколько попаданий по домам.
Всего, по словам Галанта, за время начатой 9 мая операции ЦАХАЛ против «Исламского джихада» (получившей название «Щит и стрела») по израильской территории из сектора Газа было выпущено около 400 ракет.
Четверть боеприпасов упала в секторе Газа, часть — в открытой местности, другая часть была сбита, сообщил глава минобороны Израиля. Также были зафиксированы попадания в жилые дома.
По словам израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который выступил до главы минобороны, среди израильтян пострадавших нет.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Тель-Авиве были слышны взрывы, сработала система ПВО.
Власти Палестинской автономии, контролирующей Западный берег реки Иордан, хотят, чтобы будущие границы арабского палестинского государства с Израилем проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года.
Также Палестина планирует создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Власти Израиля отказываются идти на требования палестинских представителей.
Движение ХАМАС («Исламское движение сопротивления»), взявшее власть в секторе Газа в 2007 году, идеологически отрицает право Израиля на существование и выступает за создание исламского палестинского государства на территориях нынешних Израиля, Западного берега и Газы. При этом контролируемая ХАМАС администрация сектора Газа периодически вступает в переговоры с израильской стороной.
Сообщается, что нынешние израильские атаки по объектам «Исламского джихада» в Газе не затрагивали позиции ХАМАС. Само движение ХАМАС получило через посредников от израильских властей сообщение о готовности к перемирию с палестинскими группировками в секторе, сообщил 10 мая ТАСС со ссылкой на арабский телеканал Al Jazeera.