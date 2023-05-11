Москва, , 13:19 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 11 мая заявил, что ситуация в российской экономике контролируемая, есть запас прочности.

Дмитрий Песков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«У нас достаточно хорошие макроэкономические показатели», — сказал Песков, добавив, что об этом неоднократно говорили и Минфин РФ, и глава государства.

Он назвал ситуацию в российской экономике абсолютно контролируемой, с необходимым запасом прочности.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая президент России Владимир Путин заявил, что Россия демонстрирует хорошие показатели по государственному долгу. Он уточнил, что на данный момент госдолг от ВВП страны составляет 14,9%.

В конце апреля в региональном докладе Международного валютного фонда (МВФ) отмечалось, что экономика России оказалась более устойчивой к санкциям и торговым ограничениям, введёнными западными странами, чем изначально предполагалось. МВФ уточнял, что в третьем и четвёртом кварталах 2022 года российская экономика начала восстанавливаться, по итогам года спад составил 2,1%. По прогнозам Фонда, в текущем году темпы роста ВВП России ожидаются на уровне 0,7%.

Банк России ожидает, что уже к концу 2024 года отечественная экономика восстановится до уровня конца 2021 года. Ранее прогнозировалось, что произойдёт спад на уровне 1% или рост в 1%. Теперь, после учёта новых данных, ЦБ в базовом сценарии ожидает прироста ВВП в 2023 году на 0,5–2,0%, а в 2024 году — на 0,5–2,5%.