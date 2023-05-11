Песков призвал «не забегать далеко» в вопросе возобновления отношений с Грузией

Москва, , 13:19 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил «не забегать далеко» относительно перспектив возобновления отношений с Грузией. Об этом он заявил 11 мая журналистам.

Кремль Иван Шилов © ИА REGNUM

Песков отметил, что на протяжении длительного времени в адрес властей России поступали обращения граждан, общественных объединений, предпринимателей, деятелей культуры, научных кругов двух стран, которые просили принять решения по отмене визового режима.

Он уточнил, что речь идёт о решении гуманитарного характера.

«Что касается дальнейших перспектив, я бы пока так далеко не забегал», — заявил он, отвечая на вопрос, является ли решение об отмене визового режима с Грузией предпосылкой к восстановлению дипломатических отношений между государствами.

Как передавало ИА REGNUM, 10 мая президент России Владимир Путин подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии. С 15 мая граждане этой страны могут приезжать на срок до 90 дней — кроме случаев, когда целью их визита является трудовая деятельность — просто на основании документа, удостоверяющего личность.

Другим указом президент отменил действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Запрет был введён после антироссийских беспорядков в этой стране летом 2019-го.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала принятые российской стороной решения провокационными. По её словам, отмена Россией визового режима с Грузией приведёт к политическому напряжению в стране, поэтому нужно созвать Совет безопасности. Она обвинила Москву в преследовании «своих интересов» и призвала вернуть визовый режим, отменённый в 2012 году.

В минэкономики и МИД Грузии положительно оценили отмену Россией визового режима. Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что Грузия не собирается вводить санкции против России, учитывая свои национальные интересы и риск обострения отношений.