Москва, , 13:06 — REGNUM Решение Международной федерации фехтования (FIE) о недопуске российских олимпийских чемпионок к соревнованиям весьма негативно восприняли в Кремле, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 11 мая журналистам.

«Считаем неверным пытаться обусловить какими-то политическими требованиями участие спортсменов в международных соревнованиях», — сказал представитель Кремля.

В Москве с этим не согласны, подчеркнул он, так как у спортсменов должно быть право выступать на соревнованиях и отстаивать спортивную честь — свою и своей страны.

Как сообщало ИА REGNUM, FIE не допустила к участию в международных соревнованиях олимпийских чемпионок из России Софию Позднякову, Яну Егорян и Софью Великую. В списке тех, кому позволят выступать, нет также Елены Никитиной, Вениамина Решетникова, Камиля Ибрагимова и других сильных спортсменов.

В апреле Польша заявила, что не будет проводить женский этап Кубка мира по фехтованию на рапирах из-за допуска к турниру российских и белорусских спортсменок. В мае Федерация фехтования Швеции запретила своим спортсменам выступать на соревнованиях вместе с участниками из Белоруссии и России.