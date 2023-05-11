Москва, 11 мая, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Решение Вашингтона конфисковать средства у российского предпринимателя Константина Малофеева бумерангом ударит по самим США, заявил 11 мая журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Илья Питалев/РИА Новости Константин Малофеев

Ранее глава минюста США Меррик Гарленд заявил, что Вашингтон направит Украине средства, конфискованные со счетов Малофеева. В феврале 2023 года министр анонсировал передачу Украине 5,4 млн долларов средств Малофеева. В МИД России назвали эти действия властей США откровенным грабежом. Передача средств российских предпринимателей Украине будет продолжена, пообещал Гарленд.

«Подобные решения бьют по ним самим (США — ред.) бумерангом. Есть попытки юридически обосновать эти решения, хотя трудно себе представить, что может служить юридическим обоснованием, потому что это не что иное, как прямое посягательство на святое для США право собственности. Это подрывает доверие инвесторов, собственников активов, которые так или иначе связаны с Америкой. Это не может остаться без последствий для США», — сказал Песков.

При «обычных обстоятельствах» подобные решения послужили бы основанием для судебного иска, и такой процесс, несомненно, был бы выигран Малофеевым, отметил пресс-секретарь президента. Однако в нынешних обстоятельствах, очевидно, перспективы для успешного судебного разбирательства нет, добавил он.

Россия даст ответ на эти действия США, ответ будет в интересах страны и не обязательно будет «линейным», отметил также пресс-секретарь президента.