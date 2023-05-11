Москва, 11 мая, 2023, 13:03 — ИА Регнум. Служба безопасности маркетплейса Wildberries зафиксировала нелегальные способы продвижения на этой площадке при помощи внешних сервисов, в результате, по предварительным подсчётам, размер ущерба составляет порядка 650 млн рублей. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на источник в компании.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пункт выдачи заказов маркетплейса Wildberries

По его информации, после выявления нелегальных способов продвижения на Wildberries представители компании обратились в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Отмечается, что, по предварительным сведениям, сумма ущерба может составлять порядка 650 млн рублей.

Точную сумму ущерба предстоит установить следствию, пояснил источник.

По предварительной информации, услугами «серого продвижения» на этой платформе воспользовались порядка 300 продавцов, которым злоумышленники предложили свои услуги через специально написанный Telegram-бот.

«Через него продавцы с помощью специально настроенных алгоритмов пользовались услугами рекламы на площадке, но не оплачивали их, чем был причинен значительный ущерб компании. Продавцам, которые применяли мошеннические схемы, предстоит оплатить услуги рекламы в полном объёме, а также ответить на вопросы следственных органов», — приводит агентство слова собеседника.

В компании напомнили партнёрам, что использование сторонних сервисов может привести не только к утрате управления личными кабинетами и убыткам, но и нарушению законодательства.

Как передавало ИА REGNUM, требование маркетплейса Wildberries к покупателям оплачивать возврат бракованных товаров признал незаконным Подольский городской суд Московской области. Об этом 20 апреля сообщил замруководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области Николай Дрозд. В областном управлении Роспотребнадзора пояснили, что при дистанционной продаже товаров ООО «Вайлдберриз» нарушает действующее законодательство, а именно «взимает или удерживает денежные средства потребителей в счёт обратной доставки при их отказе от товара ненадлежащего качества».

«Корпорация «МСП» и крупнейшие маркетплейсы России договорились совместно выработать системные правила работы на рынке интернет-торговли, а также разработать меры для поддержки и развития малого бизнеса в данной сфере. Отмечается, что меморандум был подписан руководством Ozon, «Яндекс Маркет», ООО «Маркетплейс» («Сбермегамаркет»), «Вайлдберриз», а также «Корпорации «МСП».

В документе указано, что маркетплейсы применяют принципы соразмерности взаимной ответственности, осуществляют работу исходя из презумпции финансовой добросовестности своих партнёров, стремятся создавать для своих партнёров благоприятные условия взаимовыгодного партнёрства.

Маркетплейсы в России будут обязаны контролировать работу продавцов и проверять до продаж подлинность товаров, которые они допускают на свои площадки. До сих пор онлайн-площадки не контролировали своих партнёров, поэтому там могли продаваться подделки или нелегальная продукция. Эксперты Общественного совета при Роспотребнадзоре считают, что проверять продавцов можно, к примеру, с помощью системы маркировки «Честный знак», где находится вся необходимая информация.