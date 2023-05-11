Москва, 11 мая, 2023, 13:01 — ИА Регнум. Эксперты составили список стран, которые наименее охотно выдают визы гражданам России. Соответствующая информация приводится на сайте Ассоциации Туроператоров (АТОР).

Сергей Фадеичев/ТАСС Визовый центр в Москве

Согласно данным портала SchengenVisaInfo, в 2022 году россияне пытались получить шенген 687 тыс. раз, в 10% случаях в получении визы было отказано.

Самый большой процент отказов зафиксирован у консульства Швеции в Москве — 30,8%, разрешение на въезд не получили почти 5 тыс. заявителей. За ними следуют австрийские дипломаты (доля отказов 27,8%), а также консульство Мальты в Москве и консульство Чехии в Санкт-Петербурге — отказ получили четверть соискателей. Пятёрку замыкает консульство Норвегии в Москве (доля отказа 24%).

В прошлом году страны Шенгенской зоны предоставили гражданам России почти 604 тыс. виз. Самыми лояльными к россиянам оказались консульства Испании (доля отказов 5,2%), Исландии (6,2%), Франции (8,1%), Швейцарии (10,2%), Италии (11,6%) и Венгрии (12,1%).

В настоящее время гражданам Российской Федерации запрещён въезд с туристическими целями в такие страны, как Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Чехия и Эстония. Шенген также не выдают Нидерланды, Бельгия, Дания и Словакия.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель Всероссийского фонда образования и сопредседатель движения «Образование для всех» Сергей Комков заявил, что тот факт, что США и Великобритания с каждым годом выделяют всё больше так называемых «виз талантов» жителям России с выдающимися способностями, свидетельствует как о продолжающейся политике Запада по «скупке мозгов», так и о его попытках ослабить страну в военно-политическом смысле. Так он прокомментировал новость о том, что если в 2020 году США выдали лишь 135 таких виз, то в 2023-м их количество выросло до 445.