Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2023 году находящихся в запасе россиян

Москва, , 12:49 — REGNUM Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ о призыве на военные сборы в 2023 году граждан, находящихся в запасе. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Армия Иван Шилов © ИА REGNUM

Военные сборы будут проводиться в Вооруженных силах РФ, Национальной гвардии, органах государственной охраны и органах ФСБ России. Правительству и властям регионов страны поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом.

Сборы граждан, находящихся в запасе, являются плановым мероприятием и проводятся ежегодно. Их цель — совершенствование боевой выучки пребывающих в резерве. Число призванных на сборы в 2023 году не уточняется.

Повестки находящимся в резерве могут приходить не чаще чем раз в три года. В общей сложности резервисты могут провести на сборах не более года. За время их отсутствия на рабочем месте им выплачивается их средний заработок по месту постоянной работы.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что в 2023 году повестки резервистам будут по-прежнему приходить в бумажном виде. При этом в ряде регионов страны их будут дублировать и электронные повестки.

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев ранее сообщил, что после принятия закона об изменении призывного возраста на военные сборы могут начать призывать граждан старше 30 лет, которые не служили в армии. Отправить на сборы могут и тех, кто находится в запасе. Читайте также: Эти меры призваны помочь сформировать обученный мобилизационный резерв.