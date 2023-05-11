В Коми бывший учитель получил 5,5 года колонии за оправдание теракта на Крымском мосту

Сыктывкар, , 12:37 — REGNUM В Республике Коми бывший учитель истории Никита Тушканов признан виновным в оправдании теракта на Крымском мосту и дискредитации Вооружённых сил РФ, он приговорён к 5,5 года колонии общего режима. Такое решение 11 мая принял Второй Западный окружной военный суд.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

«По совокупности преступлений окончательное наказание Тушканову назначено в виде лишения свободы сроком на 5,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — объявил судья.

Также он на три года лишён права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в интернете.

Тушканов был задержан 7 декабря 2022 года. Он обвинялся в том, что опубликовал видео взрыва Крымского моста на странице в соцсети «ВКонтакте» и свои комментарии, оправдывающие этот теракт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, театральный режиссёр Евгения Беркович попала под следствие. В отношении неё возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. Уголовное преследование связано со спектаклем «Финист Ясный Сокол», в котором рассказывается о женщинах, решивших заочно выйти замуж за радикальных исламистов и уехать в Сирию.