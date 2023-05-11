Сыктывкар, 11 мая, 2023, 12:37 — ИА Регнум. В Республике Коми бывший учитель истории Никита Тушканов признан виновным в оправдании теракта на Крымском мосту и дискредитации Вооружённых сил РФ, он приговорён к 5,5 года колонии общего режима. Такое решение 11 мая принял Второй Западный окружной военный суд.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«По совокупности преступлений окончательное наказание Тушканову назначено в виде лишения свободы сроком на 5,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — объявил судья.

Также он на три года лишён права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в интернете.

Тушканов был задержан 7 декабря 2022 года. Он обвинялся в том, что опубликовал видео взрыва Крымского моста на странице в соцсети «ВКонтакте» и свои комментарии, оправдывающие этот теракт.

Теракт на Крымском мосту произошёл 8 октября 2022 года. Взорвался грузовик, в котором было спрятано взрывное устройство. В результате погибли четыре человека. Кроме того, частично обрушились два автомобильных пролёта правой части моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом и указал на причастность к нему украинских спецслужб.