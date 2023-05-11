Москва, 11 мая, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Молдавский парламент одобрил постановление о выходе из договоров о функционировании телерадиокомпании «Мир». Проект решения был одобрен в окончательном чтении на заседании 11 мая, которое транслировалось в социальных сетях в режиме реального времени.

Павел Лисицын/РИА Новости ТРК «Мир»

Сообщается, что за денонсацию проголосовали 56 из 101 депутата.

«Проект решения о денонсации ряда договоров о создании и деятельности межгосударственной телерадиокомпании «Мир» одобрен голосами 56 депутатов [из 101]», — заявил председатель парламента Игорь Гросу.

Решение о денонсации соглашения вступит в силу через 12 месяцев после его окончательного утверждения.

В апреле власти Молдавии одобрили законопроект о прекращении участия страны в межгосударственной телерадиокомпании «Мир». Документ предусматривал денонсацию соглашения о создании компании, подписанного в 1992 году, а также соглашения от 1993 года о международно-правовых гарантиях беспрепятственного и независимого осуществления деятельности телерадиокомпании «Мир». Тогда же премьер-министр республики Дорин Речан заявил, что не видит смысла «продолжать вкладывать деньги в пропаганду».

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2023 года Совет по аудиовизуальной информации Молдавии отказался продлевать лицензию русскоязычного телеканала Orhei TV, вещание которого было приостановлено ранее. Соответствующее решение было принято в связи с «рядом нарушений общей концепции».

В декабре прошлого года Комиссия по чрезвычайной ситуации (КЧС) в Молдавии отозвала лицензии на вещание шести телеканалов, таких как Primul in Moldova, RTR-Moldova, NTV Moldova, Accent TV, TV6, Orhei TV. Данное решение поддержала и президент страны Майя Санду.