Бердянская и Приморская епархии УПЦ попросили патриарха Кирилла принять их в РПЦ

Бердянск, Запорожская область, , 12:44 — REGNUM Священнослужители Бердянской и Приморской епархий Запорожской области обратились к патриарху Кириллу с просьбой о принятии в Русскую православную церковь (РПЦ), говорится в обнародованном 11 мая заявлении епархий УПЦ.

РПЦ в новых регионах России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В новых регионах Российской Федерации духовенство стремилось вернуться в лоно Русской православной церкви, однако митрополит Бердянский и Приморский Ефрем, бросив свою паству, бежал на территорию, подконтрольную Украине», — сказано в документе, который поступил в распоряжение ТАСС.

Без руководителя, сказано в заявлении, епархия существовать не может. В связи с этим священнослужители в ходе голосования решили обратиться к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой принять Бердянскую и Приморскую епархию в лоно Московской патриархии.

Уточняется, что по результатам сбора подписей абсолютное большинство проголосовало за, было подготовлено письмо с прошением, его уже направили в Москву.

Сообщения о нападках на святыни УПЦ и верующих в последнее время регулярно поступают с Украины. Полиция не пресекает агрессивные действия. Так, 6 мая группа лиц пыталась захватить храм Архистратига Михаила в Боярке под Киевом, применив слезоточивый газ.

Также 6 мая на одном из КПП в Киевской области задержали митрополита Антония, отправившегося в один из монастырей проводить службу. Сотрудники полиции тщательно обыскали его и держали на КПП, объяснив это тем, что священнослужителя внесли на сайт «Миротворец». Впоследствии его отпустили.

По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, кампания гонений Киева на Украинскую православную церковь (УПЦ) вышла на новый уровень, предпринимаются попытки её тотального уничтожения. Представитель российского МИД назвала эти гонения не просто политической закулисной борьбой, а настоящей попыткой уничтожения УПЦ, тотального её запрета.