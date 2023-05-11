Эспоо, Финляндия, 11 мая, 2023, 12:35 — ИА Регнум. В финском городе Эспоо в результате обрушения пешеходного моста пострадали 27 человек, большинство из которых — дети, сообщает 11 мая портал Iltalehti. fi.

Grigorius m Эспоо. Финляндия

«В Тапиола, Эспоо, произошел несчастный случай с обрушением временного пешеходного моста. Общее число пострадавших — 27 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что многие из пострадавших — учащиеся общеобразовательной школы, которая находится в этом районе.

Пятнадцать человек были госпитализированы, у большинства из них — переломы конечностей. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обрушения моста на западе Индии, которое произошло в октябре 2022 года, погибли более 90 человек.

ЧП произошло в штате Гуджарат. В результате происшествия ещё свыше 70 человек пострадали.