Анкара, 11 мая, 2023, 12:34 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу, который является главным конкурентом турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих выборах, пообещал переориентировать внешнюю политику Анкары на Запад. Об этом он рассказал немецкому изданию Deutsche Welle (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Иван Шилов ИА REGNUM Кемаль Кылычдароглу

«Мы развернем внешнюю политику Турции на 180 градусов», — заявил он, пообещав, что принесёт в Турцию «настоящую демократию» и вернётся к переговорам о вступлении страны в Евросоюз.

Как передавало ИА REGNUM, турецкий шестипартийный оппозиционный альянс заявил о поддержке инициативы Швеции по вступлению в НАТО и пообещал поддержать королевство в случае победы на предстоящих выборах на пост президента Турции кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу.

Глава МВД республики Сулейман Сойлу заявил, что Белый дом и страны Европы дали указание оппозиции в Турции сместить президента страны Тайипа Эрдогана. Правоохранитель считает, что США и оппозиция не хотят видеть у власти действующего президента и стремятся его снять.

Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Эрдоган является единым кандидатом от правящего «Республиканского альянса», в то время как оппозиционный «Народный альянс» выставил его главного соперника — Кемаля Кылычдароглу.