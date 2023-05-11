Артемовск, , 12:20 — REGNUM Командование ВСУ бросило в атаку на фланги в районе города Артёмовска (украинское название — Бахмут) в ДНР так называемую «гвардию наступления». Об этом сообщает портал «Военное обозрение».

Артемовск Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Речь идёт о формированиях, которые создавались в течение нескольких месяцев из личного состава нацгвардии, полиции и пограничной службы Украины.

По информации издания, о появлении «гвардии наступления» около Артёмовска стало известно 9 мая. Речь идёт о бригаде «Рубеж», которую называют одной из составных частей формирования.

Отмечается, что в качестве средства передвижения украинские военные задействовали гусеничный транспортёр. На нём размещена зенитная установка, из которой они обстреливают российские позиции в районе Артёмовска. На технику нанесены кресты, которые в годы Второй мировой войны использовали войска нацистской Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, боец группы «Вагнер» заявил, что до полного освобождения Артёмовска осталось около 740 метров. По состоянию на 11 мая российские силы зачистили квартал вблизи училища, подойдя вплотную к последнему укреплённому району ВСУ в городе.

10 мая генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер заявил, что в настоящее время нет подходящих условий для полномасштабного наступления ВСУ. По его словам, земля ещё влажная, а на полях большие озёра. Он добавил, что подготовка к военным операциям ВСУ идёт полным ходом.