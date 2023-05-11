Секретарь СНБО Данилов заявил, что украинские войска не собираются сдавать Артёмовск

Киев, , 12:18 — REGNUM ВСУ в настоящее время не собираются сдавать Артёмовск и будут оборонять город столько, сколько будут считать необходимым «для тактических и стратегических целей», заявил 11 мая секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Артемовск Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы Бахмут (украинское название Артёмовска. — Прим. ред.) сдавать не собираемся и будем держать столько, сколько военные будут считать необходимым для тактических и стратегических целей, которые есть у военного и военно-политического руководства нашей страны», — сказал Данилов.

Ранее 11 мая российские военные заявили, что до полного освобождения Артёмовска им осталось пройти 742 метра. Российские силы зачистили квартал около училища и подошли к последнему укреплённому району ВСУ, при этом противник оказывает ожесточённое сопротивление, отметили представители штурмовых отрядов.

10 мая в интервью сербскому телеканалу ATV пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Артёмовск, несомненно, будет взят, после чего будет «удерживаться» ВС РФ. Военные выстроят необходимую тактику и стратегию после полного освобождения города, отметил он.

В Министерстве обороны РФ 10 мая рассказали, что штурмовые отряды продолжают вести наступательные действия на северо-западной и западной окраинах Артёмовска, а подразделения воздушно-десантных войск ВС РФ сковывают действия противника на флангах.