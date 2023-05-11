Белград, 11 мая, 2023, 13:58 — ИА Регнум. В Сербии могут отказаться от планов выдавать паспорта гражданам России и другим иностранцам, которые прожили в стране хотя бы один год, после предупреждения Евросоюза о том, что подобную практику могут не одобрить в Брюсселе, приостановив безвизовый режим для этого государства. Об этом пишет газета Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Сербия

Отмечается, что соответствующий проект закона был предложен правительством Сербии в апреле. Документом предусматривается, что иностранным гражданам, которые работают в местных компаниях или занимаются индивидуальной трудовой деятельностью, достаточно будет только одного года временного проживания в стране, чтобы они смогли получить сербский паспорт.

По информации издания, в Евросоюзе полагают, что подобные меры угрожают безопасности объединения.

«Если предоставление гражданства будет сочтено представляющим повышенный риск для внутренней безопасности и государственной политики государств-членов, безвизовый режим может быть приостановлен», — цитирует издание текст заявления Еврокомиссии, которое было направлено сербским властям.

Как передавало ИА REGNUM, президент Сербии Александр Вучич заявил, что практический каждый представитель стран Запада при встрече по любому вопросу требует ввести санкции в отношении России. Вучич акцентировал, что Белграду уже больше года удаётся сдерживать натиск и не вводить санкции. Хотя давление и ультиматумы разного рода не редкость.

Представители Запада, по мнению Вучича, прекрасно видят развитие Сербии, её экономическую стабильность и рост в разных сферах жизни и поэтому хотят «раздавить» Белград, вынуждая ввести антироссийские санкции. Президент Сербии пояснил, что таким образом Россию хотят лишить одного из немногих нейтрально настроенных союзников в Европе.