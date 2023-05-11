Вашингтон, 11 мая, 2023, 12:07 — ИА Регнум. Западные страны с декабря 2022 года отправили на Украину более 200 танков и 300 боевых машин пехоты в рамках подготовки ВСУ к контрнаступлению, передает 11 мая американское агентство Bloomberg.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Танк M1 Abrams

Отмечается, что в условиях отсутствия преимущества в воздухе и при лучше подготовленных, чем в прошлом году, войсках ВС России «успех ВСУ зависит от координации действий пехоты и бронетехники», чтобы «более 200 танков, 300 боевых машин пехоты и другое вооружение, полученное Украиной с декабря, были использованы максимально эффективно».

По данным агентства, численность ВСУ сейчас составляет порядка 700 тыс. человек, часть подразделений оснащена западным вооружением, часть — советским, переданным бывшими странами Варшавского договора.

Как сообщало ИА REGNUM, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в случае, если союзники прекратят поставлять оружие Киеву, странам Европы грозит масштабная война. Он уверен, что после прекращения поставок вооружения ВСУ в Европе существенно увеличится количество терактов.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что нельзя недооценивать силы России в ходе спецоперации на Украине, поскольку ВС России смогли создать оборонные рубежи для отражения «планируемого контрнаступления» ВСУ.