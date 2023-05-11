Москва, 11 мая, 2023, 12:10 — ИА Регнум. Российский рубль ожидает общая тенденция на ослабевание. В этом заинтересован и бюджет страны, и пул экспортёров, заявил доцент РАНХиГС, кандидат экономических наук Николай Кульбака изданию «Лента. ру».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Эксперт отметил, что пока не наблюдается серьёзного укрепления рубля по отношению к другим валютам. Многие игроки в России заинтересованы именно в его ослабевании.

«Генеральная тенденция всё-таки будет за ослаблением, потому что в условиях бюджетного дефицита государству выгодно ослаблять рубль. Поэтому, вероятнее всего, рубль всё-таки будет потихонечку ослабляться», — сказал Кульбака.

По его словам, прогнозировать ход ослабевания очень сложно. Вероятно, будут происходить колебания больше 3–4 процентов в обе стороны. Факторов здесь много, в том числе ход экспорта и импорта, так как именно от их соотношения во многом зависит курс рубля по отношению к доллару.

Утром 11 мая рубль торгуется на Московской бирже по отношению к доллару на отметке 75,6, евро — 82,7.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Банковского института ВШЭ Василий Солодков назвал бессмысленным хранение в российских банках долларов и евро. По его словам, не очень привлекательно выглядит и вариант с юанями, так как Народный банк Китая «может придумать всё что угодно» в любой момент.