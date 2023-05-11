Китаист Островский: вина за срыв встречи министров обороны США и КНР лежит на Вашингтоне

Москва, , 12:26 — REGNUM Встреча министров обороны США и Китая, от которой уклонился глава китайского военного ведомства, была больше нужна Вашингтону, чем Пекину, так как на сегодняшний день Белый дом лишился информации о том, что происходит в китайской армии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 мая заявил китаист, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Островский.

Ли Шанфу Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Так он прокомментировал информацию о том, что встреча министра обороны Китая Ли Шанфу с его коллегой из США Ллойдом Остином не состоится, так как руководитель военного ведомства КНР до сих пор находится под санкциями США из-за покупки у России зенитных комплексов и самолётов.

По словам Островского, Белый дом сам создал тупиковую ситуацию, хотя обвиняет в этом Китай. С другой стороны, Вашингтон крайне не заинтересован в том, чтобы разрывать отношения с КНР по линии оборонных ведомств.

«Вашингтон и Пекин — серьёзные партнёры, и инциденты такого рода очень сильно тормозят развитие торгово-экономических отношений. Тем более США в значительной степени зависят от поставок из Китая. Поставок высокотехнологичного оборудования, в том числе и в военной сфере. Поэтому Вашингтону очень нужно согласовать отношения с Пекином на уровне министров обороны двух стран», — сказал Островский.

Но китайцы, по его словам, достаточно прямолинейны и заняли чёткую позицию: «Ребята, отмените санкции, и тогда будем разговаривать». А если санкции сохраняются, то, значит, и отношения не меняются. Так что с дипломатической точки зрения Пекин абсолютно прав.

«Эта встреча была больше нужна американцам, нежели китайцам. У Пекина своя позиция. США хотят обострять отношения на Тихом океане и контролировать Тайвань. А китайцы спокойно ждут выборов на Тайване в январе будущего года. И наращивают на всякий случай свои силы, — уточнил Островский. — Кроме того, давайте не забывать, что США сами отменили визит государственного секретаря Энтони Блинкена в Китай после инцидента с воздушными шарами. Это значит, что американо-китайская ситуация обострилась. И не изменилась до сих пор».

Более того, никаких факторов для её улучшения, по мнению востоковеда, так и не появилось, и едва ли это случится в обозримом будущем — по крайней мере до тех пор, пока США будут поставлять оружие на Тайвань и поддерживать его.

«При этом в Вашингтоне очень хотят открытых линий связи с китайскими военными, чтобы получить больше информации о ситуации в Китае, — сказал Островский. — В том числе в Народно-освободительной армии Китая и во всех видах войск. Сейчас это всё для них оказалось закрыто».

Напомним, что встреча министров обороны США и Китая должна была состоятся в Сингапуре в начале лета 2023 года, однако Пекин проинформировал, что вероятность этого события не слишком велика. Причина — санкции, наложенные США на министра обороны КР Ли Шанфу за покупку Пекином российских самолётов и зенитных комплексов. Вашингтон обвинил в срыве встречи китайскую сторону, заверив, что в Белом доме хотят «поддержания открытых линий связи» с военными из КНР.

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