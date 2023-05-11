Москва, 11 мая 2023, 12:26 — REGNUM Встреча министров обороны США и Китая, от которой уклонился глава китайского военного ведомства, была больше нужна Вашингтону, чем Пекину, так как на сегодняшний день Белый дом лишился информации о том, что происходит в китайской армии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 мая заявил китаист, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Островский.

Ли Шанфу
Ли Шанфу
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Так он прокомментировал информацию о том, что встреча министра обороны Китая Ли Шанфу с его коллегой из США Ллойдом Остином не состоится, так как руководитель военного ведомства КНР до сих пор находится под санкциями США из-за покупки у России зенитных комплексов и самолётов.

По словам Островского, Белый дом сам создал тупиковую ситуацию, хотя обвиняет в этом Китай. С другой стороны, Вашингтон крайне не заинтересован в том, чтобы разрывать отношения с КНР по линии оборонных ведомств.

«Вашингтон и Пекин — серьёзные партнёры, и инциденты такого рода очень сильно тормозят развитие торгово-экономических отношений. Тем более США в значительной степени зависят от поставок из Китая. Поставок высокотехнологичного оборудования, в том числе и в военной сфере. Поэтому Вашингтону очень нужно согласовать отношения с Пекином на уровне министров обороны двух стран», — сказал Островский.

Но китайцы, по его словам, достаточно прямолинейны и заняли чёткую позицию: «Ребята, отмените санкции, и тогда будем разговаривать». А если санкции сохраняются, то, значит, и отношения не меняются. Так что с дипломатической точки зрения Пекин абсолютно прав.

«Эта встреча была больше нужна американцам, нежели китайцам. У Пекина своя позиция. США хотят обострять отношения на Тихом океане и контролировать Тайвань. А китайцы спокойно ждут выборов на Тайване в январе будущего года. И наращивают на всякий случай свои силы, — уточнил Островский. — Кроме того, давайте не забывать, что США сами отменили визит государственного секретаря Энтони Блинкена в Китай после инцидента с воздушными шарами. Это значит, что американо-китайская ситуация обострилась. И не изменилась до сих пор».

Более того, никаких факторов для её улучшения, по мнению востоковеда, так и не появилось, и едва ли это случится в обозримом будущем — по крайней мере до тех пор, пока США будут поставлять оружие на Тайвань и поддерживать его.

«При этом в Вашингтоне очень хотят открытых линий связи с китайскими военными, чтобы получить больше информации о ситуации в Китае, — сказал Островский. — В том числе в Народно-освободительной армии Китая и во всех видах войск. Сейчас это всё для них оказалось закрыто».

Напомним, что встреча министров обороны США и Китая должна была состоятся в Сингапуре в начале лета 2023 года, однако Пекин проинформировал, что вероятность этого события не слишком велика. Причина — санкции, наложенные США на министра обороны КР Ли Шанфу за покупку Пекином российских самолётов и зенитных комплексов. Вашингтон обвинил в срыве встречи китайскую сторону, заверив, что в Белом доме хотят «поддержания открытых линий связи» с военными из КНР.

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