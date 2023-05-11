Киров, , 12:00 — REGNUM В Кировской области подводят итоги первого года работы губернатора Александра Соколова. Об этом 11 мая сообщили в правительстве региона.

Александр Валентинович Соколов Губернатор Кировской области Council.gov.ru

Соколов вступил в должность врио губернатора Кировской области 11 мая 2022 года, а в сентябре победил на выборах главы региона, набрав 71,85% голосов избирателей.

Отмечается, что за год Соколов принял решения, повлиявшие на развитие разных сфер экономики. Так, в первом квартале 2023 года индекс промышленного производства по обрабатывающим отраслям составил в регионе 119,1%.

Также по инициативе Соколова было создано региональное Агентство инвестиционного развития. Создаётся институт инвестиционных уполномоченных. Кроме того, были снижены налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения на 2023–2025 годы.

В строительной отрасли увеличили количество выданных разрешений, сократили сроки рассмотрения документов, стали внедрять единые требования к комплексному развитию территорий. Была разработана пятилетняя программа по развитию дорожной сферы.

В апреле Соколов в ходе семинара-совещания по подготовке заседания президиума Госсовета РФ предложил ряд мер по ликвидации дефицита кадров в промышленности. Среди таких мер — поощрение школьных учителей, преподающих математику и физику, решение жилищного вопроса для молодых специалистов.

По мнению Соколова, необходимо как повышать мотивацию для выбора учащимися технической специальности, так и качество образования, а также обеспечить условия для инженеров для дальнейшего роста в профессии.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле на прямую линию губернатора Соколова поступило много вопросов о газификации населённых пунктов Кировской области. После этого глава региона поручил создать интерактивную карту газификации. 3 мая стало известно, что в геоинформационной системе региона появился новый слой, посвящённый газификации. Там размещена информация обо всех уже газифицированных населённых пунктах и о планируемых к газификации.