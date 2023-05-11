Кириенко: Всемирный фестиваль молодёжи и студентов пройдёт в 2024 году в Сириусе

Москва, , 11:56 — REGNUM Всемирный фестиваль молодёжи и студентов пройдёт с 29 февраля по 7 марта 2024 года в Сириусе Краснодарского края, сообщил 11 мая первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на первом заседании организационного комитета по подготовке и проведению фестиваля.

Сергей Кириенко Дарья Антонова, ИА REGNUM

«Фестиваль у нас начинается в 2024 году с 29 февраля и продолжается до 7 марта, мы стартуем практически точно в даты завершения Олимпиады в Сочи 2014 года, это будет прямо десятилетие Олимпиады», — сказал Кириенко, слова которого приводит ТАСС.

Замглавы администрации предложил снизить планку возраста участников, чтобы участие в фестивале могли принять также представители Российского движения детей и молодёжи.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2023 года в рамках встречи главы государства с российскими студентами Путин поддержал идею провести Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. Он назвал эту идею правильной, «такие события призваны объединять людей».

Уже 5 апреля президент РФ подписал указ о проведении фестиваля в феврале–марте. Глава государства поручил правительству в течение трёх месяцев разработать меры для подготовки и проведения мероприятия, определить источники финансирования и оказать содействие в освещении фестиваля в СМИ.

Председателем оргкомитета Путин назначил Кириенко.