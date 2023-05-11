Мелитополь, 11 мая, 2023, 11:59 — ИА Регнум. Информация об эвакуации администраций прифронтовых районов Запорожской области является недостоверной, они работают в штатном режиме. Об этом заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожье

«Все администрации находятся на местах и работают в штатном режиме. Ни о какой эвакуации речи не идёт, это очередной ложный вброс украинской пропаганды и их информационных помоек», — приводит его слова РИА Новости.

Как передавало ИА REGNUM, ранее временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Балицкий заявил, что Вооружённые силы России в Запорожской области готовы не только сдержать натиск ВСУ во время их возможной атаки, но и перейти в наступление. Ситуация значительно лучше, чем была осенью 2022 года, когда в части подразделений наблюдалась значительная нехватка солдат и офицеров, таких проблем больше не существует, отметил Балицкий.

Он также уточнил, что неблагоприятная погода мешает ВСУ начать контрнаступление. Он добавил, что американская техника не способна передвигаться по «нашему чернозёму» в плохую погоду.