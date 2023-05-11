Москва, 11 мая, 2023, 11:50 — ИА Регнум. Вооружённая битами, ножами и пистолетами толпа из примерно 30 человек ворвалась в бар на востоке Москвы в ночь на 1 мая. Нападавшие избили сотрудников и разгромили заведение, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM Нападение

Злоумышленники были в масках. Некоторые сотрудники бара получили ножевые ранения, кроме того, у потерпевших забрали телефоны и деньги.

Нападавшие разбили в баре аппаратуру, мебель, стёкла, зеркала и витрины, а затем скрылись в неизвестном направлении.

Часть подозреваемых в нападении задержана в Подольске, ещё один вероятный участник разгрома бара прятался в автомобиле каршеринга в Москве. Правоохранители проводят проверку по факту происшествия и устанавливают все обстоятельства нападения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве на 3-й улице Ямского поля произошла массовая драка со стрельбой возле одного из ночных клубов. Конфликт начался между двумя подвыпившими компаниями, затем оппоненты — примерно 15 человек — вступили в драку. Были слышны звуки стрельбы. Всех нарушителей задержали и доставили в полицию для разбирательства.