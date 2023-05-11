Политолог Шатров счёл слова главы СНБО о переговорах попыткой Киева получить больше оружия

Москва, , 11:56 — REGNUM В словах секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о якобы попытках ряда государств принудить Киев к переговорам скрыта провокация и давление на страны Запада с требованием новых поставок оружия, считает руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.

Алексей Данилов Иван Шилов © ИА REGNUM

«Все эти разговоры Данилова просто провоцируют Запад на продолжение поставок военной помощи. В Европе и США сейчас говорят, что у них нет возможности активно поддерживать Украину вооружениями. Но силы Киева истощены, им нужны новые партии оружия. И Украина такими словами как бы шантажирует Запад, мол, если не будете нам помогать, то мы скажем, что вы усадили нас за стол переговоров. Закамуфлированная форма требования оружия», — объяснил Шатров ИА REGNUM.

По мнению политолога, сейчас не готова почва для мирного диалога. На Украине всё ещё запрещены законом переговоры с Москвой. Россия, в свою очередь, не видит движения со стороны Киева в прекращении агрессии.

«Пока Украина не прекратит ту деятельность, которая стала причиной начала СВО, переговоры вряд ли начнутся. Как бы «ни старались» какие-то другие страны», — отметил политолог.

С попыткой организовать переговоры Москвы и Киева выступали лидеры многих стран. Так Белоруссия, Турция, Китай пытались наладить диалог между Москвой и Киевом.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что другие страны активно стараются усадить Киев за стол переговоров с Москвой на российских условиях, и с этой целью якобы запущена большая кампания. Он отметил, что если президент Украины и сможет пойти на мирные переговоры, то только на условиях Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил, что состоялись контакты с Киевом и Москвой по поводу «мирной миссии», о которой ранее сообщил папа Римский Франциск.

30 апреля папа Римский Франциск рассказал журналистам о проводимой миссии для достижения мира на Украине. Он отметил, что планы мирной миссии пока не публичны. Позже Ватикан отправил Москве и Киеву сообщения по урегулированию конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают данными о работе мирной миссии Ватикана.