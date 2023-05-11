Москва, 11 мая, 2023, 11:56 — ИА Регнум. В словах секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о якобы попытках ряда государств принудить Киев к переговорам скрыта провокация и давление на страны Запада с требованием новых поставок оружия, считает руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Данилов

«Все эти разговоры Данилова просто провоцируют Запад на продолжение поставок военной помощи. В Европе и США сейчас говорят, что у них нет возможности активно поддерживать Украину вооружениями. Но силы Киева истощены, им нужны новые партии оружия. И Украина такими словами как бы шантажирует Запад, мол, если не будете нам помогать, то мы скажем, что вы усадили нас за стол переговоров. Закамуфлированная форма требования оружия», — объяснил Шатров ИА REGNUM.

По мнению политолога, сейчас не готова почва для мирного диалога. На Украине всё ещё запрещены законом переговоры с Москвой. Россия, в свою очередь, не видит движения со стороны Киева в прекращении агрессии.

«Пока Украина не прекратит ту деятельность, которая стала причиной начала СВО, переговоры вряд ли начнутся. Как бы «ни старались» какие-то другие страны», — отметил политолог.

С попыткой организовать переговоры Москвы и Киева выступали лидеры многих стран. Так Белоруссия, Турция, Китай пытались наладить диалог между Москвой и Киевом.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что другие страны активно стараются усадить Киев за стол переговоров с Москвой на российских условиях, и с этой целью якобы запущена большая кампания. Он отметил, что если президент Украины и сможет пойти на мирные переговоры, то только на условиях Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил, что состоялись контакты с Киевом и Москвой по поводу «мирной миссии», о которой ранее сообщил папа Римский Франциск.

30 апреля папа Римский Франциск рассказал журналистам о проводимой миссии для достижения мира на Украине. Он отметил, что планы мирной миссии пока не публичны. Позже Ватикан отправил Москве и Киеву сообщения по урегулированию конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают данными о работе мирной миссии Ватикана.