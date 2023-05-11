Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон предрёк Зеленскому изгнание после разгрома ВСУ

Вашингтон, , 11:33 — REGNUM После разгрома ВСУ и сил НАТО президента Украины Владимира Зеленского ждёт в лучшем случае изгнание. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон YouTube-каналу Judging Freedom.

Он высказал мнение о том, что для главы киевского режима, который при получении президентских полномочий лгал своему народу о стремлении остановить кризис, такое развитие событий является наилучшим из всех возможных.

Экс-аналитик ЦРУ напомнил, что, когда Зеленский баллотировался на пост президента, обещал, что принесёт примирение, при этом как только занял этот пост, сразу же повернул риторику на 180 градусов, поддержав батальоны неонацистов, приняв меры по уничтожению русской культуры и русского наследия.

«Так что этот человек — лжец. По-другому его не назовёшь», — заявил Джонсон, добавив, что заявления Зеленского о России как агрессоре, а также о готовности нанести Вооружённым Силам России урон в данной ситуации также являются ложью.

«То, что он говорит — это бред, этого не произойдет. Наоборот, Россия в конечном итоге раздавит украинских военных и НАТО заодно, а Зеленский, если ему повезёт выжить, уйдёт в изгнание», — подчеркнул экс-аналитик ЦРУ.

Как передавало ИА REGNUM, по словам президента Украины ВСУ нужно больше времени, чтобы начать контрнаступление, поскольку военным нужна обещанная Западом помощь. Он считает, что с теми силами, которые есть у ВСУ, Киев может идти вперёд, но при этом может потерять много людей, что является неприемлемым. Президент Украины уточнил, что Киеву нужно подождать и потратить на подготовку немного больше времени.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что возможное контрнаступление ВСУ в Запорожской области плохо закончится для президента Украины. Рогов добавил, что Запад обвинит во всём украинского президента и «выбросит за ненадобностью».