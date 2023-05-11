Генерал Липовой заявил о сотне безуспешно пытавшихся атаковать Москву 9 Мая дронов

Москва, , 11:24 — REGNUM Вооружённые сил Украины 9 Мая предприняли около 100 безуспешных попыток атаковать Москву, заявил генерал-майор авиации, председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой.

По его словам, в сторону российской столицы было запущено порядка 100 дронов, которые либо обезвредили, либо уничтожили с помощью средств ПВО.

«Применялась как с территории Украины, так и с территории Московской области, в надежде на то, что они каким-то образом смогли бы добраться до Красной площади и нанести там какой-то ущерб», — сообщил Липовой на брифинге.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что два неустановленных объекта были сбиты системой противовоздушной обороны 9 мая в Калужской области.

Кроме того, ВСУ безуспешно пытались атаковать Москву 9 мая как минимум тремя дронами UJ-22 Airborne.

Один из дронов сбили над селом Перемышль в Калужской области примерно в 175 км от Москвы. Второй посадили на территории Битцевского леса недалеко от Московской кольцевой автодороги, третий беспилотник — в Ломоносовском районе Юго-Западного административного округа российской столицы. Пострадавших и разрушений нет.

Отметим, 3 мая в 3 часа ночи в небе над Кремлём возникло два беспилотника. Оба были ликвидированы. В администрации президента РФ назвали инцидент попыткой киевского режима нанести удар по резиденции Владимира Путина с помощью дронов.